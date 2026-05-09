我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股展望／費半創歷史新高 美股連6周收漲 市場屏息以待川習會

收買格陵蘭？神祕男開20萬美元誘簽加入美國請願書 當地警方調查中

從小就有警察夢 他白天讀學測晚上補警專 靠自律應屆畢業考取

記者陳宛茜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪國通。（洪國通提供）
洪國通。（洪國通提供）

洪國通從小就有警察夢。他對偵查工作相當有興趣，看到重大社會新聞時，總會期許自己做一個「讓社會更安全」的角色。他高三時決心考警專，一邊準備學測、一邊報名補習班準備警專，「蠟燭兩頭燒」格外辛苦。但憑著對警察的熱情，成為應屆畢業便考取警專的幸運兒。

考警專的必考科目跟學測大同小異，但範圍更廣。洪國通回憶，上補習班第一次考模擬考時，不僅成績低落、作文還寫錯格式，種種挫折讓他信心崩潰，嚴重懷疑自己。但冷靜下來之後，他把寫錯的題目重新解析、再寫一遍，從中找到自己的弱點、也知道該往哪一個方向準備。

同時準備學測和警專考試，洪國通「白天讀一套、晚上讀一套」—白天上學、下午放學後就到補習班待到晚上九點，晚上回家還得複習、刷考古題。面對如此高強度的讀書，洪國通認為「學會放鬆」非常重要，他以看海、看電影讓自己放鬆，避免讀書倦怠的惡性循環。

為了讓警專和學測做出區隔，他準備了兩本筆記本，一本記錄警專題目、一本記錄學測題目。他也勤刷考古題，總計練了十期的考古題，從中了解出題的方向、訓練手感和速度，也能掌握自己的弱點。

在補習班上課時，洪國通會加強跟老師的互動、讓自己對學習內容更印象深刻。結束課程後，他會馬上去做那個單元的題目，趁記憶猶新時複習與思考，讓知識變成長期的記憶。

「自律」也是他成功考上的關鍵。洪國通表示，學測結束後、同學多數已結束備考生涯、開始大玩特玩，只剩極少數還在苦讀。這時必須做好自律的心理準備，「不能被同學影響」。他和十多個準備警專的同學組成讀書會，一起補習一起讀書、討論題目，「集體讀書」的效果甚佳，幾乎全部都考上警專。

進考場前，洪國通會用耳機聽輕音樂，讓自己靜下心。考警專的題目通常不會太難，他提醒考生「不提早交卷」、細心檢查到最後一刻，因為許多考生往往因為粗心而寫錯不該錯的題目，相當可惜。

上一則

三班護病比入法緩衝2年實施 違規醫院最高罰200萬

延伸閱讀

卓榮泰促台灣護理考題降難度 公會反對：放水考上的能用嗎？

卓榮泰促台灣護理考題降難度 公會反對：放水考上的能用嗎？
你媽去讀碩士班了

你媽去讀碩士班了
梁朝偉的當頭棒喝 曾敬驊從空虛到覺醒

梁朝偉的當頭棒喝 曾敬驊從空虛到覺醒
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問。（取材自賴清德臉書）

出訪了 突破外交封鎖 賴清德抵達史瓦帝尼

2026-05-02 07:00
台總統賴清德（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。（台總統府提供/中央社）

賴清德出訪北京跳腳 陸委會：不需中華人民共和國同意

2026-05-02 14:36

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV