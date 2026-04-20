IMF：台灣人均GDP 5年內贏南韓逾萬美元

IMF預估，台灣人均GDP 5年內將高出南韓逾1萬美元。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，南韓 去年的人均實質國內生產毛額（GDP）在22年來首度落後台灣後，差距可能逐年擴大，未來5年內落後台灣的差距可能超過1萬美元。

韓國時報報導，IMF 14日公布的世界經濟展望（WEO）報告數據顯示，南韓去年以目前美元匯率 計算的人均GDP為3萬6226.97美元，低於台灣的3萬9488.58美元。

IMF預估，南韓今年人均GDP將成長3.3%至3萬7412.08美元，台灣則將增長6.6%至4萬2102.70美元，象徵台灣人均GDP搶先南韓，站上4萬美元大關。

台灣人均GDP也預估將在2029年增至5萬369.78美元，突破5萬美元大關，2031年進一步增至5萬6100.69美元。

相較下，南韓人均GDP預料2028年才會突破4萬美元，比台灣晚兩年，2031年人均GDP估為4萬6019.17美元。

這些預測意味南韓人均GDP落後台灣的幅度將持續擴大，從2026年的4691美元左右，一路擴大至2031年的約1萬82美元。

到2031年時，台灣人均GDP的全球排名預估將從第32名上升至第30名，南韓從第40名跌至第41名。

韓國國際金融中心（KCIF）數據顯示，全球大型投資銀行截至3月底平均預測，台灣今年經濟將成長7.1%，南韓成長率則可能落在「1字頭」區間上端。

研究員金美勝（音譯）和李志勳（音譯）把台灣經濟表現亮眼歸因於人工智慧（AI）需求強勁，暗示南韓需要一段時間才能縮小落差，並警告南韓出口結構日益失衡。

野村證券經濟學家朴正宇（音譯）也認為，南韓必須拓展半導體和AI生態系以維持經濟成長，「應強化財務投資以支撐科技業，透過聚焦於創投的專業金融中介擴大提供資金，將是有效引導資金的關鍵」。

台北中國時報報導，中央大學經濟系教授吳大任分析指出，台灣經濟發展最大痛點在於產業興衰分配不均，出口及GDP都創高，但逾7成集中在電子與資通訊產品，可是這2類就業人口不到100萬，占總就業人口數不到1成，經濟成長果實集中化，非科技產業自然對此榮景「覺得無感」。

吳大任直言，相較起來，韓國產業分配比較平均，或許半導體沒有台積電強，但近期暴漲的HBM記憶體，三星、SK海力士都在韓國，此外韓國的傳產，還有造船、鋼鐵、汽車等有全球地位的大公司，較有能力提供較好的薪水，拉近與科技產業的不均。

亞太商工總會執行長邱達生直言，人均GDP本來就不等於國民所得，「它就是個平均值」，就像去討論一般小老百姓跟郭台銘的平均資產，沒有太大意義，多數人有感的是中位數，中位數代表「大多數的人是這樣」，人均GDP就算贏日韓，也沒有必要放大解讀，因多數人是無感的。