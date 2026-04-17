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台超商員工綽號「莊忙、吳所謂」大玩諧音哏 這名字還被日本人誤會

記者楊德宜／台北即時報導
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萊爾富超商去年11月讓員工將識別名牌的姓名改為自取綽號，仍保留真實姓氏，保護員工...
萊爾富超商去年11月讓員工將識別名牌的姓名改為自取綽號，仍保留真實姓氏，保護員工個資。圖中員工名牌為「蔡鳳梨」。(萊爾富提供)

台灣萊爾富超商去年11月讓員工將識別名牌的姓名改為自取綽號，仍保留真實姓氏，保護員工個資。Threads社群平台1名網友日前發文，他去萊爾富買牛奶，發現結帳的員工名牌寫「莊忙」。其他網友也紛紛分享看到的逗趣名字，該篇文章也吸引萊爾富官方帳號留言，「我叫萊夯欸（內行的、lāi-hâng--ê），請多多指教」。

Threads有網友發文，他去萊爾富買牛奶，看到店員名字一直忍笑，最後憋不住問對方「應該不是本名吧？」，店員一臉正經回答「當然不是」。

不少萊爾富員工留言，秀出自己名牌，有1名男員工自取綽號「瓊稻穗宮源」，「日本遊客看到我，都跟我說日文，直到我拿出google翻譯」。女網友「高希櫻娜」則說「有人問我是本名嗎」。一名職稱副店長的網友「莓友奈杏」說，「附近的工地大哥很認真的問我：妳是日本人噢？」、「我叫『夏斑穗窖』（下班睡覺），客人都問我是台灣人嗎？有上班就有人問」。

其他網友表示，「店員滿聰明的欸，如果碰到不理智的顧客罵『你裝忙忽略我的問題』，他可以說：『是，我莊忙』」、「看到能不放本名的名牌羨慕了，我真的很想叫真枚奈心（因為客人都給我拖）」、「今天遇到一個叫『吳所謂』，很可愛的諧音哏」、「我被一個『曾是棒』熱心服務過，那時候其實也有懷疑是不是本名」。

也有網友分享，「萊爾富的店員名字都超好笑，我家附近有『張嘻嘻』」、「我們這裡的叫『張西西』，聽她説只是代號」、「我有看過『潘茄醬』跟『游魚』，有夠可愛」、「我遇過『溫開水』」、「之前還看過叫『林浴間』的」、「家樓下的店員叫『鄭在忙』」、「我有遇過一位叫『梁拌炒雞蛋』的」、「我上次看到『楊巔峰』」、「我昨天遇到范冰冰」、「我也問過那是藝名還是本名」、「在花蓮7-11遇過店員名牌寫『田征國』，然後她說另一位同事更過份，寫『車銀優』」。

日本 牛奶

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