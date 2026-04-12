我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊談判破局後首發文 川普暗示仍握1王牌 可能波及中國印度

美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

憂台灣淪為「性侵島」 逾2萬人連署反對引進印度移工

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾連署反對印度移工，勞動部回應，具體期程不會躁進。示意圖。(本報資料照片)
民眾連署反對印度移工，勞動部回應，具體期程不會躁進。示意圖。(本報資料照片)

勞動部長洪申翰日前在立法院備詢時表示，「首批印度移工最快年底前可引進」，由於相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發台灣民眾憂慮治安與人力管理問題。民眾於公共政策平台上連署的「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫」一天之內就過成案門檻，累積連署已逾2萬人。國民黨立委王鴻薇昨也公開表示反對引進印度移工。

本報系聯合報報導，針對印度移工引進入台，王鴻薇說，馬上就有民眾於公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」，顯見民眾的高度焦慮。

王鴻薇表示，開放印度移工議題，一直以來都是備受反對，民進黨政府不斷強度關山，2023年就傳出政府正與印度接洽，傳將引進印度移工，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，還走上凱道抗議，而時任行政院長的陳建仁因政治壓力，牽拖稱是「境外團體散布謠言」意圖抹紅，結果2024年簽署「台印勞工合作備忘錄」，同意開放印度移工。

王鴻薇指出，面對連署反對，勞動部目前只回應請民眾放心，但監察院過去就曾發布新聞稿，指出台灣失聯移工問題嚴重，包括非法工作賺得比合法還多的奇特現象、語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等問題，至今也不見改善，目前根據移民署統計，今年2月失聯移工總數為9.4萬人，這樣龐大的黑數下，勞動部的信用早就破產，民眾如何放心？王鴻薇強調，她會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。

台北中國時報報導，勞動部回應，針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、民眾的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。

報導指出，台灣對外關係研究暨發展協會部門主任孫治本表示，台灣面臨嚴重缺工，如果不開放更多移工，非法打工、移工失聯的情況會更多，進一步衝擊社會安定。建議除了篩選移工制度外，也要分析民眾對印度負面觀感從何而來，並非一味指責是認知作戰也無助對話。

國民黨 印度

上一則

蘇起：民進黨若不跟大陸來往 最後的命運就是讓美中來決定

下一則

「球給志傑」野獸林志傑引退賽 兩日吸引2.7萬球迷擠爆

延伸閱讀

近百年來頭一遭…印度人口普查 全面登錄種姓資訊

近百年來頭一遭…印度人口普查 全面登錄種姓資訊
副手閃辭李洋「看報導才知」 立委質疑人事遭架空

副手閃辭李洋「看報導才知」 立委質疑人事遭架空
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23

超人氣

更多 >
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃