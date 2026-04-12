憂台灣淪為「性侵島」 逾2萬人連署反對引進印度移工

民眾連署反對印度移工，勞動部回應，具體期程不會躁進。示意圖。(本報資料照片)

勞動部長洪申翰日前在立法院備詢時表示，「首批印度 移工最快年底前可引進」，由於相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發台灣民眾憂慮治安與人力管理問題。民眾於公共政策平台上連署的「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫」一天之內就過成案門檻，累積連署已逾2萬人。國民黨 立委王鴻薇昨也公開表示反對引進印度移工。

本報系聯合報報導，針對印度移工引進入台，王鴻薇說，馬上就有民眾於公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」，顯見民眾的高度焦慮。

王鴻薇表示，開放印度移工議題，一直以來都是備受反對，民進黨政府不斷強度關山，2023年就傳出政府正與印度接洽，傳將引進印度移工，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，還走上凱道抗議，而時任行政院長的陳建仁因政治壓力，牽拖稱是「境外團體散布謠言」意圖抹紅，結果2024年簽署「台印勞工合作備忘錄」，同意開放印度移工。

王鴻薇指出，面對連署反對，勞動部目前只回應請民眾放心，但監察院過去就曾發布新聞稿，指出台灣失聯移工問題嚴重，包括非法工作賺得比合法還多的奇特現象、語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等問題，至今也不見改善，目前根據移民署統計，今年2月失聯移工總數為9.4萬人，這樣龐大的黑數下，勞動部的信用早就破產，民眾如何放心？王鴻薇強調，她會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。

台北中國時報報導，勞動部回應，針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、民眾的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。

報導指出，台灣對外關係研究暨發展協會部門主任孫治本表示，台灣面臨嚴重缺工，如果不開放更多移工，非法打工、移工失聯的情況會更多，進一步衝擊社會安定。建議除了篩選移工制度外，也要分析民眾對印度負面觀感從何而來，並非一味指責是認知作戰也無助對話。