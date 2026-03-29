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少子化衝擊產科 全台接生醫院關1成

記者廖靜清董俞佳／台北30日電
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台灣婦產科醫學會估計，今年新生兒可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科經營雪上...
台灣婦產科醫學會估計，今年新生兒可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科經營雪上加霜。(本報資料照片)

少子化衝擊醫療體系，產科首當其衝。衛福部長石崇良近日在醫學會中透露，政府正規畫大幅調升產科醫師接生給付，幅度可望達現行2至3倍，並將依偏鄉與艱困地區差異化調整，盼穩住產科醫療量能，避免「無人接生」的危機進一步擴大。

台灣婦產科醫學會昨天舉行「115年度年會暨擴大學術研討會」，秘書長黃建霈指出，相關政策尚未正式拍板，但方向已相當明確。近年台灣新生兒數量急遽下滑，從過去每年約13萬人驟降至去年10.8萬人，今年更可能跌破9萬人，短短兩年間幾近腰斬，產科雪上加霜。

「全國共200多家生產相關醫療機構，去年23家關門，約占總數一成。」黃建霈說，目前全台僅剩約200多家機構提供接生服務，一旦關閉，往往難以恢復，對孕產婦就醫可近性影響甚鉅。尤其偏鄉地區，若產科資源消失，孕婦需長途奔波產檢甚至生產，將進一步降低生育意願。

醫界分析，問題核心在於「量減價未升」。當生產案例大幅減少，若單一接生給付未同步提高，醫療機構難以維持人力與設備成本，導致產科醫師流失，甚至轉向其他科別或醫療美容領域發展。

「如果只調10%或20%，幾乎沒有意義。」黃建霈直言，與日本、韓國相比，台灣接生給付長期偏低，約僅為對方三分之一。這些國家近年也因少子化衝擊，已大幅調高給付以穩住產科體系，韓國甚至出現初步回升跡象。

關於搶救產科崩跌危機，政策規畫將納入區域差異。衛福部未來給付調整將考量偏鄉與資源不足地區，透過提高誘因與醫學中心支援機制，維持基本產科服務網絡，避免「醫療沙漠」擴大。黃建霈強調，若無法維持基本接生量能，即使後端醫療再進步，也將失去根基，「產科是所有醫療的起點，不能讓它消失。」

此次調整不只是薪資問題，更是國家人口政策與醫療體系存續的關鍵。據了解，相關給付調整方案最快可能於今年6月後進入健保支付標準檢討程序。雖然最終調幅仍待精算，但醫界期待政府展現「有感改革」的決心，至少朝倍數調整邁進，為瀕臨崩跌的產科體系爭取一線生機。

此外，各地幼兒園陸續進入招生期，台南、高雄等縣市率先開跑，卻接連出現招不滿，有公立幼兒園整班招不到學生。公幼教師觀察，今年除了雙北、新竹等人口較集中的地區外，多數縣市招生恐怕都不樂觀，他們憂心，若持續惡化，未來公幼將面臨一波整併甚至退場危機，呼籲教育部正視。

少子化嚴重，近三年公幼招生不足已浮現，今年情況更顯嚴峻。從部分已開跑縣市的招生數據來看，少數學校在第一階段就額滿，但整體未招滿的公幼數量相當多，即使進入第二階段招生，缺額依舊明顯。

以台南市東區為例，11所公共化幼兒園中有8所進入二招，其中7所仍招不滿，甚至有園所開出15個缺額卻完全無人登記。高雄情況也相去不遠。

全教總幼委會副主委、公幼教師陳韻如指出，少子化，家長對孩子的教育投注更集中，許多人在幼兒園階段就開始思考未來是否銜接私校、一貫體系，或是否具備雙語與特色課程。幼兒園已不只是照顧與基礎教育場域，而被納入整體升學與發展規畫的一環。未來園所能否存活，關鍵恐怕不再是誰比較便宜，而是誰更能回應家長對教育品質與未來性的期待。

教育部表示，各地方公立幼兒園尚在持續辦理招生作業並積極招生中，現行公幼已調整3至5歲班級師生比至1比12，將持續關注各地方政府公幼招生情形。

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