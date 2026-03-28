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清明掃墓注意蛇出沒 疾管署籲謹記「五要五不」原則

記者翁唯真／台北即時報導
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清明時節掃墓恰逢蛇頻繁出沒時節，若不慎被毒蛇咬傷，一定要遵守五要五不原則。示意圖。（AI生成）
清明時節掃墓恰逢蛇頻繁出沒時節，若不慎被毒蛇咬傷，一定要遵守五要五不原則。示意圖。（AI生成）

下周就是清明節，不少家戶趁本周天氣好，回鄉掃墓，但此時節也是「蛇類」頻繁出沒的季節。根據台灣疾管署統計，多數使用抗蛇毒血清，為45歲以上男性，採用的血清有八成二是「抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清」；疾管署提醒，台灣每年約有近千人被蛇咬，需要使用抗毒蛇血清，如果不慎被毒蛇咬傷，千萬要遵守「五要五不」原則。

疾管署分析2017至2021年健保資料了解國內抗蛇毒血清使用情況，統計結果顯示，台灣每年平均約有979人因蛇咬傷使用抗蛇毒血清，以使用「抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清」最多，占82.9％，其次為「抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清」，占11.3％。

疾管署發現，主要使用者為45歲以上男性，咬傷大多在氣溫較高的月份，以5至10月較多，其中8月為最高峰。而南部、東部地區主要使用「抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清」，中部地區則以「抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清」為主，若以每10萬人口比例計算，東部地區的血清使用率為最高。

疾管署發言人林明誠說，目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署也儲備4種血清共6000劑，可穩定供應至少一年半以上。因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，也讓台灣因毒蛇咬傷的死亡率降至0.18%，且無因血清過敏反應導致死亡，顯示血清穩定有效。

林明誠提醒，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則。

五要原則

1.「要」視毒蛇咬傷處理

2.「要」記住毒蛇外觀特徵

3.「要」脫掉飾品避免腫脹

4.「要」包紮傷口上緣減緩毒液擴散

5.「要」保持冷靜並盡速就醫

五不原則

1.「不」割開傷口

2.「不」用嘴吸出毒液

3.「不」冰敷

4.「不」飲酒或刺激性飲料

5.「不」延誤就醫

疾管署說，抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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