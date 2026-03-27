塑膠袋之亂 高雄攤販叫苦：有錢也買不到

塑膠袋缺貨，基層攤商叫苦連天。(記者蘇健忠／攝影)

中東戰爭危機未解，塑膠袋大缺貨嚴重衝擊高雄的夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業。身兼高雄市攤販協進會理事長及鳳山區議員參選人的蘇致榮表示，近日接獲大量攤商陳情，塑膠袋不是變貴，是連買都買不到，尤其小吃攤無耐熱袋可用，生意快要做不下去，政府應立即介入以穩定供應。

石油飆漲連帶影響塑膠原料供給，近日愈來愈多攤商以缺貨為由拒絕提供塑膠袋。高雄市攤販協進會成員涵蓋鳳山區青年夜市、中山夜市等地70家攤商，理事長蘇致榮指出，愈來愈多會員反映，塑膠袋缺貨很苦惱，接獲陳情後，他赴鳳山第一公有市場及第二公有市場找大盤商詢問，赫然發現問題真的很嚴重。

「不是變貴而已，根本是有錢也買不到！」蘇致榮說，塑膠袋是攤商與小型店家最基本的營運工具，一旦供應中斷，將直接影響商品包裝與外帶出貨，如小吃攤需要隔熱袋裝食物，缺貨後導致攤商有單卻出不了貨，若改用紙盒成本墊高，收入立即縮水。

蘇致榮表示，攤商不是不努力，而是連最基本的工具都沒有，目前已經不是單純物價波動，而是整個庶民經濟鏈正在被卡住，影響層面快速擴大，政府應該立即啟動跨部會應變機制，全面盤點原料來源與庫存，協調國內產能優先供應民生用途，並提出短期補助與替代方案，協助攤商與中小企業穩定營運。