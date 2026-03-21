募13萬遊南美挨轟 勇敢女孩道歉：沒想到文化差這麼多

嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，一名應屆畢業的女大學生規畫從墨西哥到秘魯自助旅行，預計花費18萬元台幣，對外募資13萬元台幣，在社群平台引起討論。(取材自Threads)

一名應屆畢業女大生日前在嘖嘖平台推出「勇敢女孩勇闖南美六國」募資計畫，規畫從墨西哥 到秘魯自助旅行估需18萬元(台幣，下同)，要對外募資13萬元，挨轟「乞丐募捐奇文共賞」，她為此道歉下架募資計畫，表示「沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多」。

「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫提案人，提出「女孩Wordaway南美冒險 18萬真實換宿日記」專案，自稱單槍匹馬闖南美六國，專案內容標題為「女孩的南美實驗：從墨西哥到秘魯的80-100天」，將以打工換宿和拍片紀錄的方式，展開南美生活之旅，剩下的開支盡量控制在「背包客等級」的生活水準。

「所有的實測過程，我都會整理成一份你真正可以用的『南美實測指南』，把花費、路線、風險、安排等全部寫下來，讓你未來走南美時，可以少走一點冤枉路」。有網友批評「旅費請自己賺好嗎」、「乞丐募捐奇文共賞」。

該計畫的提案人在Threads發文道歉，她表示，當初的動機是在歐美平台Fund My Travel、GoFundMe上看到很多類似的旅遊募資活動，心想「如果能試試看，有流量就賺到，真的募資成功的話更好」。但是歐美平台沒有台灣的國家選項，或是選了台灣之後收款功能不能點，只好用台灣的平台，沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多。

她說，現在回頭看，確實沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，「這點我很抱歉」。她也感謝網友願意留言，很多留言是很實用的建議，包括緊急備用金太少、回饋方案沒考慮清楚、專業度不足、應該先有作品集才有說服力，「這些都是我沒想到的盲點」。

「沒想到這是一次反效果行銷」，她表示，能讓這麼多人轉發、甚至上新聞、得到百萬流量，是做夢也沒想到的事。「因為訊息有點炸，哀居（指Instagram）先暫時關了公開，整理好再回來」。