駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

過年期間，除了氣象站觀測員，海巡及燈塔駐守人員也會一起共進年夜飯。（彭佳嶼氣象站提供）

玉山北峰氣象站駐守人員工作路艱辛，而離島彭佳嶼氣象站的觀測員獨自留守孤島的辛苦也不為人知。由於資源取得不易，加上觀測員多不專精廚藝，過往年夜飯都簡單處理，但會與同在島上留守的海巡及燈塔人員相聚用餐，讓在孤冷的島上飄出熱鬧的年味。

面積只有1.14平方公里，大約是4個大安森林公園的彭佳嶼，位於台灣本島的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，飲水、食物都得靠漁船運補，若遇上東北季風，船隻無法航行，島上人員就得面臨斷糧危機。

彭佳嶼氣象站主任顏增璽接受本報記者電訪表示，他原本是預報員，2020年派駐到彭佳嶼氣象站，當時這邊都沒人，唯一交通工具就是艘小船，首次上島就暈船，剛到時還是被其他人拉上岸。他說，「浪大開快恐翻船，偏偏自己還不會游泳，如今待了5年，最不習慣仍是搭船」。

彭佳嶼氣象站編制有6人，島上工作15就能回台30天，過年期間減半僅3人留守， 包含1職員、1工友、1主任，每3年輪值1次，今年駐守人員包含主任顏增璽、待了快20年的觀測員陳長榮 技士，以及在彭佳嶼氣象站工作近30年、擁有廚師執照的工友吳俊明。

主任負責行政作業、職員執勤觀測作業，工友則負責煮飯、庶務工作。顏增璽笑說，「觀測員都不太會煮飯，所以觀測員的小確幸全都建立在工友廚藝的好壞」。

顏增璽指出，留守孤島不易，擁有可以忍耐孤單的個人特質尤其重要，甚至有觀測員認為彭佳嶼氣象站環境清幽，特定申請調派此處執勤，還可以專心攻讀博士學位。

而平日的工作，主要是放探空氣球升空觀測到溫度、溼度及風向資料，其可用來預測大台北地區的午後熱對流和最高溫。而彭佳嶼的氣象資料，更能排除都市熱島效應，貢獻全球暖化的研究。

談到在駐守彭佳嶼的辛苦，顏增璽說，島上物資均靠每月2班補給船，平時會預留15至20天的存糧，冬天若東北季風較強就無法開船，因此會準備20天以上的存糧，但有時仍會遇到存糧恐斷絕的危機。

顏增璽回憶，2021年12月為反聖嬰 年，天冷風強、海水又較高，菲律賓周邊很多颱風生成，導致小船無法行駛，隔年受到中國大陸軍演影響，當時共船把彭佳嶼圍住，台船無法接近，「當時被困了約15天，存糧幾乎都沒了」。

另外，顏增璽也指出，在彭佳嶼遇到打雷時需要多注意，島上相對高點，雖有避雷針，但萬一雷擊到房舍，就算在室內，若沒縮腳、直接赤腳踩在地上，就會被電到。他笑說，「因此每當打雷時，觀測員都會把腳舉得高高的」。

至於年夜飯，顏增璽說，過往菜色多為5菜1湯，工友會煮高麗菜、空心菜、宮保雞丁、鐵板牛柳，以及火鍋或羊肉爐、麻油雞等，島嶼海鮮豐富，因此也會有海鮮如鮮魚等，另雖禁止垂釣，但若放網子，偶爾也能撈到龍蝦可吃。

今年菜 色則有三杯雞、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉豆輪、養生黃瓜雞湯。