我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

記者胡瑞玲／台北即時報導
過年期間，除了氣象站觀測員，海巡及燈塔駐守人員也會一起共進年夜飯。（彭佳嶼氣象站提供）
過年期間，除了氣象站觀測員，海巡及燈塔駐守人員也會一起共進年夜飯。（彭佳嶼氣象站提供）

玉山北峰氣象站駐守人員工作路艱辛，而離島彭佳嶼氣象站的觀測員獨自留守孤島的辛苦也不為人知。由於資源取得不易，加上觀測員多不專精廚藝，過往年夜飯都簡單處理，但會與同在島上留守的海巡及燈塔人員相聚用餐，讓在孤冷的島上飄出熱鬧的年味。

面積只有1.14平方公里，大約是4個大安森林公園的彭佳嶼，位於台灣本島的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象、海巡及燈塔人員駐守，飲水、食物都得靠漁船運補，若遇上東北季風，船隻無法航行，島上人員就得面臨斷糧危機。

彭佳嶼氣象站主任顏增璽接受本報記者電訪表示，他原本是預報員，2020年派駐到彭佳嶼氣象站，當時這邊都沒人，唯一交通工具就是艘小船，首次上島就暈船，剛到時還是被其他人拉上岸。他說，「浪大開快恐翻船，偏偏自己還不會游泳，如今待了5年，最不習慣仍是搭船」。

彭佳嶼氣象站編制有6人，島上工作15就能回台30天，過年期間減半僅3人留守， 包含1職員、1工友、1主任，每3年輪值1次，今年駐守人員包含主任顏增璽、待了快20年的觀測員陳長榮技士，以及在彭佳嶼氣象站工作近30年、擁有廚師執照的工友吳俊明。

主任負責行政作業、職員執勤觀測作業，工友則負責煮飯、庶務工作。顏增璽笑說，「觀測員都不太會煮飯，所以觀測員的小確幸全都建立在工友廚藝的好壞」。

顏增璽指出，留守孤島不易，擁有可以忍耐孤單的個人特質尤其重要，甚至有觀測員認為彭佳嶼氣象站環境清幽，特定申請調派此處執勤，還可以專心攻讀博士學位。

而平日的工作，主要是放探空氣球升空觀測到溫度、溼度及風向資料，其可用來預測大台北地區的午後熱對流和最高溫。而彭佳嶼的氣象資料，更能排除都市熱島效應，貢獻全球暖化的研究。

談到在駐守彭佳嶼的辛苦，顏增璽說，島上物資均靠每月2班補給船，平時會預留15至20天的存糧，冬天若東北季風較強就無法開船，因此會準備20天以上的存糧，但有時仍會遇到存糧恐斷絕的危機。

顏增璽回憶，2021年12月為反聖嬰年，天冷風強、海水又較高，菲律賓周邊很多颱風生成，導致小船無法行駛，隔年受到中國大陸軍演影響，當時共船把彭佳嶼圍住，台船無法接近，「當時被困了約15天，存糧幾乎都沒了」。

另外，顏增璽也指出，在彭佳嶼遇到打雷時需要多注意，島上相對高點，雖有避雷針，但萬一雷擊到房舍，就算在室內，若沒縮腳、直接赤腳踩在地上，就會被電到。他笑說，「因此每當打雷時，觀測員都會把腳舉得高高的」。

至於年夜飯，顏增璽說，過往菜色多為5菜1湯，工友會煮高麗菜、空心菜、宮保雞丁、鐵板牛柳，以及火鍋或羊肉爐、麻油雞等，島嶼海鮮豐富，因此也會有海鮮如鮮魚等，另雖禁止垂釣，但若放網子，偶爾也能撈到龍蝦可吃。

年菜色則有三杯雞、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉豆輪、養生黃瓜雞湯。

顏增璽表示，過年值班期間，島上除了氣象站觀測員外，還有海巡、燈塔等3個單位，3個單位駐守人員會聚在氣象站一起吃年夜飯，「如果沒一起吃，年夜飯就太冷清了」；至於氣象站內的布置，則會簡單貼春聯，沾沾年味。

在彭佳嶼待了近30年、擁有廚師證照的工友負責烹煮年夜飯。（彭佳嶼氣象站提供）
在彭佳嶼待了近30年、擁有廚師證照的工友負責烹煮年夜飯。（彭佳嶼氣象站提供）
面積只有1.14平方公里，大約是4個大安森林公園的彭佳嶼，位於台灣本島的最北疆，...
面積只有1.14平方公里，大約是4個大安森林公園的彭佳嶼，位於台灣本島的最北疆，目前已無人居住，但仍有氣象站觀測員駐守。（彭佳嶼氣象站提供）
過年值班期間，氣象站也會貼上春聯增添年味。（彭佳嶼氣象站提供）
過年值班期間，氣象站也會貼上春聯增添年味。（彭佳嶼氣象站提供）
彭佳嶼氣象站今年年夜飯包含宮保雞丁、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜...
彭佳嶼氣象站今年年夜飯包含宮保雞丁、炸金元寶、古早味魯白菜、鴻運紅燒糖醋魚、白菜粉絲煲、翠玉炒豆皮、滷東坡肉豆輪、養生黃瓜雞湯。（彭佳嶼氣象站提供）
過年值班期間，氣象站也會貼上春聯增添年味。（彭佳嶼氣象站提供）
過年值班期間，氣象站也會貼上春聯增添年味。（彭佳嶼氣象站提供）

世報陪您半世紀

年菜 長榮 聖嬰

上一則

不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕

延伸閱讀

不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕

不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕
中國寵物消費市場突破452億美元 毛孩過年花樣多

中國寵物消費市場突破452億美元 毛孩過年花樣多
蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約

蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約
馬年到／紐約華人餐館推出「發財盆菜」象徵富貴圓滿

馬年到／紐約華人餐館推出「發財盆菜」象徵富貴圓滿

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦