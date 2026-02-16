不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕

今年留守在玉山氣象站人員，從左到右分別為約僱人員張秦豪、約僱人員技士蔡邦國、約僱吳金臺。（玉山氣象站提供）

除夕夜家家圍爐，但在中央氣象署玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓。去年留守會拉小提琴的同事已退休 ，因此今年換新人上山駐守，雖沒了琴聲，但留守同仁煮飯手藝很好，能滿足味蕾，另空軍救護隊也於14日年前特地以直升機空運物資，讓山上觀測員能過個好年。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站，其所在海拔高度高度3858米，更是東北亞之最。而其站內人員由觀測員及約聘人員組成，通常3人1組，每次值班留守就是1個月，若遇上農曆春節 假日，同樣得在玉山上度過，其中較特別的是，雖然是輪流值班，但若有同事臨時出狀況，就要有人替代留守。

林文龍表示， 玉山氣象站觀測員通常早上6點起床觀察是否有特殊天氣，若遇到下雨或下雪就需即刻回報氣象署，觀察、回報後就是進行儀器檢修及觀測，早中晚定時觀測，一路到晚上9時觀測工作才算結束。

林文龍指出，過年期間觀測員在氣象站會持續觀測作業，比較特別的是，雖然大多民眾春節連假期間多盼與家人相處，但仍有散客會在過年期間申請爬登玉山，並到氣象站看看，人數不多約10人之內，因此駐守同仁都會請登山客喝咖啡、吃餅乾，另過年期間駐守同仁也會準備較應景的食物上山，有時也會分享讓登山客感受過年的氛圍。

針對年夜飯菜色，今年留守的約僱人員技士蔡邦國指出，今年菜 色包含人蔘雞湯、蒸龍虎石斑、富貴蹄膀、清炒水蓮、魚香茄子、高山娃娃菜，大家聚在一起享用圍爐飯，十分有過年的氛圍。

約僱人員張秦豪表示，每年僅3人駐守山上，氣象署長有給紅包，而年夜飯需要自己烹煮，但大家手藝不錯，仍能煮出一桌滿足味蕾的佳餚。