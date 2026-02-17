兒少「妝」成熟／孩子提早社會化 家長憂看不見的風險

在韓流和社群媒體等影響下，愈來愈多孩童從小就化妝，卻可能隱藏風險。圖為新聞示意圖。（記者林伯東／攝影）

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化強勢來台，網路社群五光十色，孩子若太早踏入成人世界，更加引發家長焦慮；國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在學生比較早熟，常看社群媒體 的孩子，審美觀更易受到影響，也會更在意自己長相。

台北市黃太太表示，女兒剛從國小升上國中，學生人手一機，在韓流影響下，許多女孩從小就常把自己投射成韓團偶像的模樣，模仿她們化妝、跳舞、經營自媒體，甚至穿著火辣，好奇與異性交往，彷彿提早長大。她最擔心孩子過早踏入成人世界，提早社會化的結果，讓不少女孩急著追求更美、更辣、更吸引目光，恐影響身心發展。

她也說，現在外食族居多，不少女孩性成熟年齡提前，有些小學生就開始接觸各式保養品；媽媽們擔心的不只是外表，而是「看不見的風險」，若缺乏清楚的年齡分級與專業指引，不論是保養品或化妝品，孩子過早接觸化學成分，是否會傷害皮膚和健康？

就讀北市完全中學的林同學說，她比較少看到國中女生化妝，但高中學姐幾乎每個人都化妝上學，學校並不太會管，大家愛看韓團、啦啦隊女孩，也會在IG模仿火辣打扮，班群熱門話題常是某某女生的打扮或是誰又交了新男友；外表美醜確實是女孩們很在乎的事情，不只在校園比較，在手機網路討論更熱絡。

全教總副秘書長李雅菁指出，有些國小學童已開始化妝，但不太出現特殊妝容，老師若看到學生化妝打扮可能會先聊聊，有時其實是家長鼓勵孩子化妝，老師也會尊重雙方看法。國小學童若衍生容貌焦慮，老師會教導把自己打扮整齊乾淨比較重要，而非過度打扮或故意引人注意，「一個人會受歡迎與容貌沒有絕對關係」。

文化大學廣告系教授鈕則勳正面看待說，追隨流行文化能滿足孩子心理需求，也能了解潮流話題，甚至鼓勵學生培養專業，有助建立自信心，而非盲目追求外表。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，受到社群媒體影響，韓團流行文化強勢影響台灣的國中小學生，也更早接觸化妝文化，但愛美是人的天性，如何避免過度物質化或購買劣質化妝品，需要相關官員多用心。