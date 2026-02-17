我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

兒少「妝」成熟／孩子提早社會化 家長憂看不見的風險

記者李芯、林政忠／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在韓流和社群媒體等影響下，愈來愈多孩童從小就化妝，卻可能隱藏風險。圖為新聞示意圖。（記者林伯東／攝影）
在韓流和社群媒體等影響下，愈來愈多孩童從小就化妝，卻可能隱藏風險。圖為新聞示意圖。（記者林伯東／攝影）

現代孩子化妝打扮的年齡層逐漸下降，不只表面「顏值焦慮」問題，還有深層的流行文化影響。國中小學生幾乎人手一機，「韓流」文化強勢來台，網路社群五光十色，孩子若太早踏入成人世界，更加引發家長焦慮；國教行動聯盟理事長王瀚陽說，現在學生比較早熟，常看社群媒體的孩子，審美觀更易受到影響，也會更在意自己長相。

台北市黃太太表示，女兒剛從國小升上國中，學生人手一機，在韓流影響下，許多女孩從小就常把自己投射成韓團偶像的模樣，模仿她們化妝、跳舞、經營自媒體，甚至穿著火辣，好奇與異性交往，彷彿提早長大。她最擔心孩子過早踏入成人世界，提早社會化的結果，讓不少女孩急著追求更美、更辣、更吸引目光，恐影響身心發展。

她也說，現在外食族居多，不少女孩性成熟年齡提前，有些小學生就開始接觸各式保養品；媽媽們擔心的不只是外表，而是「看不見的風險」，若缺乏清楚的年齡分級與專業指引，不論是保養品或化妝品，孩子過早接觸化學成分，是否會傷害皮膚和健康？

就讀北市完全中學的林同學說，她比較少看到國中女生化妝，但高中學姐幾乎每個人都化妝上學，學校並不太會管，大家愛看韓團、啦啦隊女孩，也會在IG模仿火辣打扮，班群熱門話題常是某某女生的打扮或是誰又交了新男友；外表美醜確實是女孩們很在乎的事情，不只在校園比較，在手機網路討論更熱絡。

全教總副秘書長李雅菁指出，有些國小學童已開始化妝，但不太出現特殊妝容，老師若看到學生化妝打扮可能會先聊聊，有時其實是家長鼓勵孩子化妝，老師也會尊重雙方看法。國小學童若衍生容貌焦慮，老師會教導把自己打扮整齊乾淨比較重要，而非過度打扮或故意引人注意，「一個人會受歡迎與容貌沒有絕對關係」。

文化大學廣告系教授鈕則勳正面看待說，追隨流行文化能滿足孩子心理需求，也能了解潮流話題，甚至鼓勵學生培養專業，有助建立自信心，而非盲目追求外表。台藝大廣電系教授賴祥蔚說，受到社群媒體影響，韓團流行文化強勢影響台灣的國中小學生，也更早接觸化妝文化，但愛美是人的天性，如何避免過度物質化或購買劣質化妝品，需要相關官員多用心。

世報陪您半世紀

社群媒體

上一則

駐守彭佳嶼觀測氣象 台灣最北孤島飄出熱鬧年味

下一則

川普談對台灣軍售 認了正和習近平溝通「很快會做決定」

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
對少數族裔不友善？ ACoM：聯邦介選 恐衝擊期中選舉

對少數族裔不友善？ ACoM：聯邦介選 恐衝擊期中選舉
西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體

西班牙總理宣布 擬禁止16歲以下使用社群媒體
5歲女童愛學媽媽化妝 胸部隆起竟是「假性性早熟」

5歲女童愛學媽媽化妝 胸部隆起竟是「假性性早熟」

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀