我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

黑白集／石崇良護航狼醫 想砸病歷的不止柯P

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部因台大醫院性平案遭監察院糾正，部長石崇良一句「人都會犯錯」回應，挨批「護航」。（記者林琮恩／攝影）
衛福部因台大醫院性平案遭監察院糾正，部長石崇良一句「人都會犯錯」回應，挨批「護航」。（記者林琮恩／攝影）

監察院為台大醫院婦產部「狼醫事件」糾正台大醫院及衛福部。儘管監委明示應避免涉案醫師持續執業，衛福部長石崇良仍「逆風」稱，不能因一次犯錯就廢醫師執照，「護航」之姿讓人驚呆。

此案事涉兩醫師，黃姓醫師涉指侵女病患，陳姓醫師則性騷多名住院醫師。但台大醫院仍讓黃醫師完成住院醫師訓練，陳醫師仍能進出相關辦公室。監察院為此糾正台大醫院欠缺性騷有效隔離方案，衛福部也應訂出終止專科醫師訓練的要件程序，以及適時轉換科別訓練機制。

石崇良既是部長，理應知悉兩醫已涉及「犯罪」，何況一人性侵女病患、已觸犯醫師倫理大忌；另一人則是性騷累犯。但他卻以「一次犯錯說」回應，莫非是想置換概念，意圖淡化護短？

至於他抬出醫師執業自由大旗，認為犯錯就廢照不符比例原則，更顯然曲解保障醫師工作權的意義。監委說得很明白，糾正是要讓衛福部依情節訂出禁止行醫或轉換科別的規則，卻不知石崇良是裝糊塗或真糊塗？

疫情期間，台北市前市長柯文哲曾為病床數量，與當時任次長的石崇良爭論不休。柯痛批，中央官員只會坐辦公室看報表，如果他還在台大醫院當柯P、石崇良還在急診處，「早就病歷砸過去了，在那裡鬼扯。」

看來，如今想砸石崇良病歷的，絕對不止柯P！（轉載自聯合報)

台大 性騷 疫情

上一則

「斷食善終」非人人適用 畢柳鶯改喊「隨順斷食，自然善終」

下一則

台大狼醫連環爆 衛福部長「犯錯說」 立委：踐踏受害者

延伸閱讀

狼醫續執業…台衛部遭糾正 部長竟稱「不應錯1次就廢照」

狼醫續執業…台衛部遭糾正 部長竟稱「不應錯1次就廢照」
中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照

中榮手術爆讓「無照醫材商」執刀 衛福部：最重被廢照
民眾黨拚生殖法「納代理孕母」柯文哲將訪韓國瑜請託

民眾黨拚生殖法「納代理孕母」柯文哲將訪韓國瑜請託
稱未設少子女化辦公室打臉政院 石崇良：曾有任務編組

稱未設少子女化辦公室打臉政院 石崇良：曾有任務編組

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克