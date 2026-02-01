黑白集／石崇良護航狼醫 想砸病歷的不止柯P

衛福部因台大醫院性平案遭監察院糾正，部長石崇良一句「人都會犯錯」回應，挨批「護航」。（記者林琮恩／攝影）

監察院為台大 醫院婦產部「狼醫事件」糾正台大醫院及衛福部。儘管監委明示應避免涉案醫師持續執業，衛福部長石崇良仍「逆風」稱，不能因一次犯錯就廢醫師執照，「護航」之姿讓人驚呆。

此案事涉兩醫師，黃姓醫師涉指侵女病患，陳姓醫師則性騷 多名住院醫師。但台大醫院仍讓黃醫師完成住院醫師訓練，陳醫師仍能進出相關辦公室。監察院為此糾正台大醫院欠缺性騷有效隔離方案，衛福部也應訂出終止專科醫師訓練的要件程序，以及適時轉換科別訓練機制。

石崇良既是部長，理應知悉兩醫已涉及「犯罪」，何況一人性侵女病患、已觸犯醫師倫理大忌；另一人則是性騷累犯。但他卻以「一次犯錯說」回應，莫非是想置換概念，意圖淡化護短？

至於他抬出醫師執業自由大旗，認為犯錯就廢照不符比例原則，更顯然曲解保障醫師工作權的意義。監委說得很明白，糾正是要讓衛福部依情節訂出禁止行醫或轉換科別的規則，卻不知石崇良是裝糊塗或真糊塗？

疫情 期間，台北市前市長柯文哲曾為病床數量，與當時任次長的石崇良爭論不休。柯痛批，中央官員只會坐辦公室看報表，如果他還在台大醫院當柯P、石崇良還在急診處，「早就病歷砸過去了，在那裡鬼扯。」

看來，如今想砸石崇良病歷的，絕對不止柯P！（轉載自聯合報)