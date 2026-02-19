我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

台灣電動車數量激增 廢棄鋰電池難處理

記者朱冠諭／台北19日電
台灣電動車成長驚人，政府推動2030年市區公車全面電動化，廢棄車用電池海嘯襲來，同時隱藏公安與環境風險。（記者黃仲裕／攝影）
運具電動化是台灣2050淨零轉型關鍵戰略之一，電動車普及加速，廢鋰電池海嘯也悄然逼近。環境部統計，前年廢鋰電池回收量首度超過1000公噸，2031年預估將超過1萬2000公噸，7年後更突破2萬公噸，呈跳躍式成長，而廢鋰電池回收以破碎後出口為主，不利在地循環利用。

台灣電動運具成長幅度驚人，今年底純電動車登記數量已逼近12萬5000輛，電動機車登記數逼近80萬輛；近5年電動車登記數成長5.5倍，電動機車也增加4成6。

車用鋰電池使用年限約8年，廢車用鋰電池數量也可觀。環境部統計，廢二次鋰電池回收處理量，2022年為876公噸，2023年為902公噸，前年首度破千噸、達1082公噸，2025年預估將達到1700公噸。

環境部表示，隨電動車普及，廢電池回收預估數將跳躍式增長，預估2030年達到8500公噸，2031年破萬達1萬2000公噸，2033年達2萬3700公噸。

元智大學化材系教授洪逸明說，短期內台灣的處理量能雖然充足，但未來廢電池汰換數量將達數萬噸。

洪逸明說，地球資源有限，應建立循環回收機制，台灣回收體系仍以破碎後出口為主，應輔導建立在地循環再利用系統。

