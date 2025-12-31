台公職獸醫荒 聽到要管流蕩犬就嚇跑

我的頻道

記者楊惠琪／台北即時報導
立委鍾佳濱、郭昱晴、吳沛憶（左起）今舉行記者會，呼籲政府優化公職獸醫師制度。(記者楊惠琪／攝影)
台灣爆發首例非洲豬瘟確診案例，不僅衝擊養豬產業，更敲響第一線防疫體系人力不足的警鐘。全台有6千多名執業獸醫師，僅有6分之1擔任公職獸醫，尚有百名缺額待補，甚至今年招考36人，僅有35人報考。立委郭昱晴、吳沛憶等人31日舉行記者會，呼籲政府提升公職獸醫職等，並將動保與防疫工作分流，讓公職獸醫專注防檢疫工作。

郭昱晴表示，公職獸醫師長期面臨人力荒與高壓低薪的結構性困境，全台有6145名合格獸醫師，實際投入公職體系者僅1015人，該數據多年來停滯不前；面對禽流感、豬瘟等龐大防疫業務，公職獸醫疲於奔命，即便官方祭出「不開業獎金」，但與民間寵物醫療市場有著巨大薪資落差。

她提出「心理有保障、專業要分流、職等需合理」3大核心訴求，呼籲政府應從制度面徹底優化公職獸醫的待遇與勞動環境。

吳沛憶指出，公職獸醫師肩負從屠宰衛生、狂犬病、禽流感到非洲豬瘟等第一線防疫重任，是國家防疫重要的守門員，卻面臨嚴峻的人力斷層與招募寒冬。全台公職獸醫缺額超過百人，導致現職人員負擔沉重；近期招考更出現「36個缺額僅35人報考」的窘境。她呼籲政府應儘速提升薪資與職等，並滾動式檢討不開業獎金制度，才能有效解決人才荒。

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫直指，公職獸醫目前面臨「業務混淆」與「職等天花板」兩大結構性問題。他指出，公職獸醫肩負全台逾1億隻經濟動物的健康，需把關芬普尼蛋、非洲豬瘟、禽流感及狂犬病等重大食安防疫工作，但分發至地方後常被要求兼辦非專業核心的動保業務，聽到要管遊蕩犬就放棄報到。他認為應將動保與防檢疫業務明確分流。

譚大倫進一步說，地方公職獸醫職等過低也是留才最大阻礙，基層長年卡在6至7職等，許多獸醫因在地方「看不到未來」而轉調中央，呼籲政府應提升地方農政單位層級並合理調高職等，才能根治人才流失問題。

立委鍾佳濱說，屏東縣是全台唯一成功將「動物保護」與「動物防疫」業務分流的縣市，流浪犬貓等動保業務由農政單位的林保科負責，公職獸醫則專注防疫與公衛稽查，值得各縣市參考借鏡。

農業部動植物防疫檢疫署副署長傅學理表示，政府已採取雙重策略留住公職獸醫人才：一是6月上路的「不開業獎金」，薦任6、7職等基層獸醫師每月可多領2萬元(台幣，下同，約637美元)，縮小與臨床獸醫的薪資落差；二是考試院已於本月23日通過職務列等調整案，自明年2月1日起，地方股長、課長等主管可調升職等，相關獎金級距也將提高至約2萬7000元。

傅學理說，隨著不開業獎金實施，已有52名獸醫回流公職體系，加上明年職等提升，可望紓解地方防疫人力缺口。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，為改善結構性問題，正推動業務分流與人員多元化，區隔核心獸醫業務與一般行政管理業務，例如稽查、宣導與收容照護等工作可由非獸醫專業人員分擔，獸醫師則專注於醫療、急救與絕育等專業職責；未來將持續與地方政府協調優化人力配置，改善工作環境並提升留任意願。

