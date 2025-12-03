「從門可羅雀到全台爆紅」 日超LOPIA為何登台2年大逆轉？

日本超市LOPIA 2023年首度在台開設海外據點，至今已成為受台灣消費者喜愛的熱門超市。(記者江佩君／攝影)

日本超市LOPIA於2023年在台中Lalaport開設海外首店，主打經濟實惠的價格以及多樣化的熟食選擇切入市場缺口，來台不僅沒有水土不服，且大受台灣消費者歡迎，現在全台已有9家門市，經常在社群海巡活躍台灣LOPIA總經理水元仁志，也收到各地網友許願希望LOPIA到當地展店，對此水元仁志回覆，明年包括台北、台南、新竹將有多間據點開幕。同時，他也寫到2023年剛進台灣市場的困境，當時桃園春日店、新北中和店開幕時其實門可羅雀。

水元仁志經常在Threads上海巡，除了宣傳自家活動、好物外，也勤於回覆網友問題，讓LOPIA的在地宣傳更接地氣。相對現在LOPIA的受歡迎程度，他也談到當初踏進台灣市場其實也面臨許多挑戰與難關。包括「開業前三天台灣供應商拒絕與我們合作、門市數量有限導致商品頻繁過期，現在可能很難想像，但桃園春日店、新北中和店開幕時門可羅雀」。

2024年6月開新莊宏匯店時，他們更是驚慌到開玩笑說「如果沒人光顧，就把鮭魚罐頭賣10元新台幣，披薩賣100元吧」。他也感謝漢神百貨伸出援手，受到漢神總經理南野雄介的邀請讓LOPIA有機會在2024年10月開進漢神巨蛋，這家店是台灣客流量第三大的百貨。今年在南港LaLaport、台南新光三越小北門的展店，也都創下亮眼的好成績。

目前LOPIA在台9家據點中，有7家進駐百貨，在2026年展店計畫中，104徵才已寫下「台北新店舖/台南二號店企劃中」。另外水元仁志也回覆網友，已決定在林口開分店、明年台北信義區也會開分店。

相較連鎖百貨體系的超市，過去本質上走的是「精品超市」路線，以進口商品與精品選物居多；而台灣社區型超市通常熟食選擇不多，LOPIA的核心客群正是家庭客、上班族，可以方便買到種類多、價格優惠的熟食與便當，就算常吃也可以天天換口味，下班後不用再煩惱需要下廚的問題，加上台灣人普遍習慣、喜歡日本料理；從肉品專賣店起家LOPIA，提供物美價廉的肉品更是一大優勢。