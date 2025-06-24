台人看失智仍有汙名化迷思 林靜芸：不是不可告人

失智照護中，長照僅為其中的一部分，專家呼籲，台灣政府應比照先進國家，頒訂失智症基本法，擬定跨部會合作的失智症政策。(記者林俊良／攝影)

前衛生署長林芳郁失智消息震驚社會，他的妻子、整形外科名醫林靜芸勇敢陳述夫婿失智後的窘況，這是台灣首次醫界重量級人物家屬公開病情。專家表示，台灣民眾對失智認知不足，仍有汙名化迷思，目前失智照護仍是長照 邊角，賴總統的「健康台灣2030」實應討論國家失智政策。

公開林芳郁病情，對林靜芸不是容易的決定，她說如果能夠選擇，寧願讓大家永遠只記得睿智且總是心懷家國和病人福祉的林芳郁。但她不認為林芳郁失智有何不可告人之處，不能因為大家對失智症 的汙名化，就要把她深愛的林芳郁藏起來。

林靜芸表示，在決定出書前，思考幾個月，終於與內心自己達成和解，「如果說了這件事情，讓其他的照顧者知道失智並未如大家所想的那麼可怕，那也是功德一件。」再者，如果林芳郁還可以清楚表達想法，一定會說「只要是對的事情，就應去做。」林芳郁一生救治病人，應會希望以自己為例，讓台人更重視失智症。

最近影集「忘了我記得」獲得廣大討論，影帝秦漢飾演失智症老父，演技細膩且自然，與劇中女兒謝盈萱互動精彩，但隨著病情嚴重，身為單一照顧者的女兒身陷無力深淵，「我很害怕你突然就走了，但我更害怕你一直走不了」成為傳頌金句。劇中最後失智老父離開人世，這幾乎是眾多描述失智相關電影、戲劇的共同結局。

林靜芸願以自身經歷告訴大家，死亡不該是失智症唯一的答案，失智照顧也可能有著更好結局，不是一味地暗黑、悲情，照顧者可以對外求助，不要悶著頭，一個人承受痛苦，政府也應該提供相應的資源。她甚至說，公開反而是好的，她因此得到許多回饋，「實際上最大的受益者是我自己。」例如有牙科醫師主動聯絡，提供治療建議。

對於林靜芸公開照顧歷程，中山附醫失智症共照中心副院長郭慈安表示敬佩，雖然社會漸漸對失智有更多認識，但社經地位愈高的人，愈難跨出這一步，據她觀察，即使家人失智，許多醫師不願意也不敢告訴別人。

曾有調查，是否願意公開家人病情，若罹患癌症 ，有86%願意，但若是失智症，僅46%願意。失智被汙名化，認為與能力差等負面印象畫上等號。郭慈安認為，林靜芸的勇敢已經超越個人與家庭。

失智症協會理事長徐文俊指出，失智症在政策體系被視為「長照」問題，像某種不得已的老年困境，政府僅從照顧人力、安置機構等思考，一個人在失智進程中仍擁有身分、情感與人際連結，不應被抹殺。美、日等紛紛頒定失智症基本法，視失智公共衛生優先議題，甚至國安挑戰，政府應速擬定國家級、跨部會合作的失智症政策。