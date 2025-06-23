林靜芸新書談長照仍有陽光：上帝發牌 但我們決定怎麼玩

名醫林芳郁罹患失智症，其妻林靜芸（左）22日在兒子林之晨（右）陪同下，舉辦新書「謝謝你留下來陪我」發表會，分享照顧歷程。(記者葉信菉／攝影)

「牌是上帝在發的，我們可以決定怎麼玩。」在「謝謝你留下來陪我」新書發表會上，第一位本土女性外科醫師林靜芸首次公開揭露夫婿失智病情，上台說話時哽咽著，隨即說已經一年多沒有哭了，她說，「先生雖然失智，已經慢慢地回來了…，希望我的人生是陽光快樂」。

「生病，沒有對不起誰。」林靜芸表示，她對自己說，如果出書這件事有利大眾，就應該重新思考，這是一個睿智的決定，因此二周前才決定「失智」兩個字出現在書封，希望大家可以理解，「當時下這個決定時，我那時候的心是多麼的痛」。

林靜芸說，「我的先生對我來講，等於我身上的一塊肉，要承認這一塊肉已經不行了，對任何一個人都是很揪心的」；至於書名「謝謝你留下來陪我」，這是她每天早上起來的感想，試想如果先生不在了，一個人該如何度過，所以每天上午都想和先生說這句話。

「在診斷是失智症 當下，我覺得無法呼吸。」林靜芸說，「我相信他有一陣子可能也覺得不在這個星球」，她想起林芳郁在大安森林公園走了13圈不願意回家，後來瞭解到「他其實很努力，用他的方法想要回到有我在的星球」。

一開始的異樣感是從林芳郁出現與平時不同的行為，有一陣子她整天罵丈夫是外星人，她丈夫被藏到哪裡，而林芳郁聽了火冒三丈，原本是最要好的情人，卻變成在屋子裡追來追去。

「林醫師在沒有經過我同意之下，帶著我展開一段如侏羅紀公園的冒險。」林靜芸說，選擇公開病情後最大的受益者還是她，近日她獲得了許多關心與溫暖，即使林芳郁「偶爾會Wi-Fi離線」，她就會想像彼此正在演出「美女與野獸」，時間到了，她的野獸就會變回王子。

林靜芸表示，一開始親力親為照顧林芳郁，但沒多久卻讓夫婿褥瘡，當時察覺到二人彷彿綁在一起，站在懸崖邊緣，於是開始省思，這一切是否是林芳郁想要的。

為此，林靜芸決定退一步變成照顧策畫者，擬定設計照顧標準作業程序，妥善分工，善用資源，經過一段時間，林院長的褥瘡好了，腎功能恢復，可以自己吃飯，自己走路，自己爬樓梯，狀況慢慢改善。

林靜芸說，透過熟悉的眼神、調皮的話語，以及在無人角落的偷偷親吻，「我的先生回來了」。正因走過幽谷，她願意寫下經歷，鼓勵所有的照顧者，不要悶著頭、犧牲自己，審視環境資源及人力，有需要的話，記得向外求助，努力過正常的生活。

林靜芸指出，這幾天媒體報導，讓她有些迷惑，許多失智報導及書籍，總覺得暗黑及苦情，好像長照 悲歌很辛苦。但「牌是上帝在發的，我們可以決定怎麼玩，希望我的人生是陽光快樂，希望把這種苦難中的光及希望散播給別人。」

林芳郁兒子林之晨為台灣大哥大 總經理，昨天出席新書發表會時表示，父親有一段時間容易迷路走失，當時他常開車到處找人。現在每次回家、離開家前，都會擁抱、親親爸爸，就像爸爸過去照顧小時候的他，如今只是爸爸「變回了孩子」。