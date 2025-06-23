每3人就有1名長者 新北平溪打造長者宜居「不老村」

新北平溪區每三人就有一名長者，區公所逐步改善放大交通號誌，打造友善長者行的環境。（圖／新北平溪區公所提供）

台灣新北市平溪區人口僅約4000人，是全台最老化聚落，老人比率高達34.2%，每三人就有一名長者，新北市府打造平溪成為「不老長智村」示範區，2020年上路，建立「綠色通道」由衛生所人員協助患者到台北慈濟 醫院診斷，已有160多人就醫檢查，逾120人確診患失智症 。

平溪區長李天民說，「不老長智村」除提升就醫便利性，地方有失智據點，透過課程及活動延緩惡化，也減輕家屬負擔。為營造友善步行環境，放大交通號誌，老街石板路也順平改善，打造友善長者行的環境。

「如何說服患者、家屬接受檢查是重要一步。」平溪衛生所護理長黃士美說，長輩出現怪異言行、忘東忘西，許多人視為老化的退化，抗拒檢查，「不老長智村」5年前啟動時曾對平溪區長輩做普篩，之後推動綠色通道，與台北慈濟合作，由衛生所安排陪同就醫，原本要跑多次的檢查過程，透過多科醫師會診減少奔波。

盡管如此，黃士美坦言，「患者、家屬的配合仍是最大挑戰。」失智計畫走了5年，雖然對失智的認識有變好，仍有2至3成患者及家屬在檢查或治療過程出現抗拒，這時常會請出衛生所退休 主任、神經內科醫師林太仁幫忙說服，告訴長輩「我們來檢查是不是記性變不好」，溝通避免用失智這兩字。

失智年輕化現象也在平溪浮現，經營民宿的林姓姊妹沒結婚，60歲林女與長她8歲的失智胞姊同住，林女說，姊姊62歲從職場退休前，便出現想不起身旁同事名字等窘境，診斷確認是輕度失智，照料姊姊過程有甘有苦，「感覺姊妹角色互換」。

平溪是全國人口老化程度最高的地區，衛生所現任主任廖廣榆卻是一名7年級醫師，他說，全台長輩失智盛行率約8%，平溪盛行率突破1成。衛生所去年5月起推出免費預立醫療照護諮商服務，至今年5月已完成約30分「預立醫療決定」，其中4分是由失智症患者與家屬討論對生命後期醫療看法。