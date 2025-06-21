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2023中斷…台南安平搭船往返澎湖馬公 7月8日復航每周2班

記者吳淑玲／台南21日電
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台南安平至澎湖馬公交通船航線7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。(圖／台南市觀旅局提供)
台南安平至澎湖馬公交通船航線7月8日復航，為可搭載150人的「雙吉福氣號」。(圖／台南市觀旅局提供)

麗娜輪2023年退出後，台南安平至澎湖馬公海上航線中斷至今，經地方爭取及市府協調，7月8日復航，船名為「雙吉福氣號」，民代要求票價不能太貴；觀光旅遊局指出，周二、周五將固定對開班次，單程票價1200元台幣(約40美元)，會結合旅行社推優惠跳島套裝行程。

台南觀旅局長林國華說，「台南安平—澎湖馬公」海上航線7月8日首航，每周2班，全程航行時間約2.5小時，搭乘人數150人，首航票價單程暫訂1200元台幣，未來會與旅行社推跳島行程，提供多元旅遊體驗，票價、行程與購票方式等細節，市府26日召開記者會說明。

「航線復航對兩地鄉親意義重大」，議員李啟維說，歷史上台南與澎湖往來頻繁，交通便捷性尤為重要，航線復航不只是交通利多，也象徵兩地深化交流合作，日前台南市議會和澎湖縣議會締結友好協定，此時復航別具意義。但市民從台南搭船到澎湖，有別於航空運輸票價優勢，「船票不應比機票貴，而應該符合民眾負擔能力」。

台南安平至馬公航線早年有快樂公主號，4年前麗娜輪開闢定期航線，屢遭波折。2021年4月21日開航碰上新冠疫情，2度停航，長達1年多未復駛，2022年8月重新啟航，又遇颱風軒嵐諾取消。2023年5月再恢復營運，逢澎湖花火節與暑假旺季，航行至冬季停駛。2024年3月船東出售麗娜輪後，航線中斷。

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