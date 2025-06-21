我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

職場霸凌又濫用就業安定基金 勞動部遭糾正

記者蔡晉宇／台北21日電
監察院調查發現，勞動部及所屬機關職場霸凌預防處理機制均有缺漏。（本報資料照片）
監察院調查發現，勞動部及所屬機關職場霸凌預防處理機制均有缺漏。（本報資料照片）

勞動部勞發署北分署發生職場霸凌事件，監察委員王麗珍、葉大華、王美玉昨表示，監察院調查發現，勞動部及所屬機關職場霸凌預防處理機制均有缺漏，另有就業安定基金運用不符目的、宣導品流向不明缺乏管理、採購案件圖利特定廠商等缺失，監院通過對勞動部及北分署所提糾正案。

勞動部去年11月4日發生職員在辦公室輕生事件，監院先前以對相關人等提出彈劾。3位監委表示，續查後發現，勞動部、勞發署及所屬北分署於事件發生前，皆未依霸凌相關建議作為，擬訂機關職場霸凌防治及處理作業規定，身處職場霸凌環境卻難以提出申訴，機關本身亦有疏失。

三位監委指出，勞動部於職員輕生事件發生後，雖自行籌組調查小組，並聘請外聘委員參與調查，卻因行政調查報告論述未盡周詳嚴謹，非但未能釐清諸多疑點，引述之「目的良善」用語更引發各界高度爭議，使多數北分署同仁無法接受，輿情激憤相繼撻伐，難辭其咎。

監委也針對該案涉及就安基金運用及管理疑義進行調查，調查指出勞動部運用就安基金「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」預算，辦理各項勞動政策宣導、勞動節形象影片製作、宣導品採購等事務，部分經費支出項目與基金設置目的及用途規定未符或關聯性極低。例如，謝宜容擔任分署長期間，運用就安基金以宣導品之名義採購三節禮盒，不僅分送對象集中於特定人士、辦理禮盒及卡片設計、印刷等費用占禮品總額比率高達約5成，及於分署長辦公室裝設軌道燈等，損及基金財務健全，均有違失。

三位監委表示，本件職場霸凌事件也反映出現行公務機關對霸凌事件處理機制未健全，呼籲保訓會及人事總處應共同研議，從法制面與執行面強化霸凌防治及查處機制。

彈劾 勞動節

上一則

車禍沒受傷 桃園女子「裝失智」詐3保險公司518萬

下一則

盧秀燕促朱立倫延黨主席改選？黃健豪：應清查名冊、等罷免落幕

延伸閱讀

台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路

台逾80歲「免巴氏量表」可聘外籍看護 勞動部：7月底上路
王榮璋業績掛零 田秋堇惹公務車爭議 白批監委拿錢不做事

王榮璋業績掛零 田秋堇惹公務車爭議 白批監委拿錢不做事
吳宗憲：監委已成政治打手 修監院組織法為排除政客出任

吳宗憲：監委已成政治打手 修監院組織法為排除政客出任
批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

熱門新聞

因持有大陸定居證，遭廢除台灣身分的福建台籍教師張立齊， 情緒激動地下跪，表示「很想跟我阿嬤說，我現在有能力賺錢了，也算有點出息了，但爸媽卻已經看不到了」。（影片截圖）

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

2025-06-20 10:59
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
林芳郁（右）曾任三大醫學中心院長，終結台大紅包文化、催生緊急救護EMI體系、進行許多醫療革新。（本報資料照片）

名醫夫妻面對失智…他失蹤遊走譫妄 她最終接受現實

2025-06-19 02:26
林芳郁（右）和林靜芸（左）是國內知名的醫師夫妻檔。林芳郁退休後罹患失智症，林靜芸決定牽著他的手，寫書分享照顧經驗。本報資料照片

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

2025-06-18 16:35
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來