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長照3.0明年上路 年輕型失智納給付 4服務9月先開跑

記者李青縈、黃婉婷／台北20日電
長照3.0預計明年上路，外界關心財源，衛福部次長稱稅收制完全足夠支應。（本報資料照片）
長照3.0預計明年上路，外界關心財源，衛福部次長稱稅收制完全足夠支應。（本報資料照片）

台灣邁入超高齡社會，行政院會昨通過「長照3.0」規畫，預計明年上路。衛福部次長呂建德說，長照財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，目前收入大於支出，餘額達2000億元（台幣，下同，約67.6億美元），稅收制完全足夠支應。因應長照3.0規畫，長照司昨公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，重點為放寬服務對象、擴充長照服務內容及導入智慧輔具等，預估符合新制使用資格人數達73萬人，部分新制於今年9月1日實施。

台灣目前長照服務對象，包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症患者及失能身心障礙者。衛福部規畫，長照3.0將擴大至50歲以下年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象（PAC），及特定疾病且一定年齡以上者，政府將支付一生一次免費預立醫療照護諮商費。

長照司副司長吳希文說，最新修正案將分3階段上路，第一階段於今年9月起擴充4項服務，包括放寬外籍看護家庭可使用日間照顧或家庭托顧等社區式照顧服務；交通接送服務範圍納入身心障礙者日照據點與醫療院所，且提高補助金額，一般地區每趟100元升至115元，原鄉及離島120元升至138元。

吳希文說，同時將調整營養照護給付模式，由原先四次4000元調整為三次4500元，並放寬喘息服務使用空間，被照顧者可以到社區中庭、公園等戶外場域散步、運動。

第二階段預定在明年元旦上路，擴大服務對象至50歲以下失能合併失智者。吳希文說，台灣30至64歲族群失智症盛行率約為千分之1.19，部分個案因早發性失智導致失能，此次修法希望提前介入、延緩退化。

衛福部現行輔具補助為3年4萬元，明年7月1日實施的第三階段，將新增移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大類智慧科技輔具租賃制度，並由業者提出申請，並開放民眾依實際需求彈性租用，補助金額也提高到3年6萬元。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，本次修法改變極大，有望改善外籍看護工照護壓力，但仍呼籲接下來長照改革應重視重度失能者照顧，因往後健康長輩也可聘僱外籍看護工，恐讓重度失能者家庭雪上加霜。

陳景寧說，重度失能照顧家庭常需靠外籍看護工照顧，但政府已放寬80歲以上長者免巴氏量表評估，讓原本吃緊的外籍看護需求更加嚴峻，甚至推升聘僱價錢，讓重度失能家庭處境雪上加霜，政府應多重視。

長照 失智症 原住民

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