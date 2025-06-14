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傳統文化影響 貧窮者、女童更易被當照顧者 成年難翻身

記者林琮恩／台北即時報導
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暨南大學社工系主任吳書昀（中）表示，家中有照顧需求，且僅有一名成人，屬祖孫家庭，或貧窮家庭，是兒少淪為未成年照顧者高風險群。圖左為家庭照顧者總會秘書長陳景寧、右為前政委林萬億。記者林琮恩／攝影
暨南大學社工系主任吳書昀（中）表示，家中有照顧需求，且僅有一名成人，屬祖孫家庭，或貧窮家庭，是兒少淪為未成年照顧者高風險群。圖左為家庭照顧者總會秘書長陳景寧、右為前政委林萬億。記者林琮恩／攝影

許多未成年兒少因長輩失能、罹病或身心障礙等因素，被迫放棄自身發展，成為「未成年照顧者」，面對這群弱勢照顧者，台灣社安網計畫尚無明確服務體系，也缺乏正式統計，讓他們成為容易被漏接的一群。專家分析，未成年照顧者通常是單親，或家庭經濟狀況不佳，國外研究指出，女孩、具身心健康議題者，更容易成為未成年照顧者。

暨南大學社工系主任吳書昀表示，家中有照顧需求，且僅有一名成人，屬祖孫家庭，或貧窮家庭，是兒少淪為未成年照顧者高風險群，且其中存在性別議題，女性比男性更容易被選為照顧者，女性持續擔任家庭照顧者比率，比男性更高，且比起男孩，女孩擔任家庭照顧者，更容易遭受心理健康衝擊，甚至出現憂鬱症狀、自我傷害、逃家等負面「因應行為」。

吳書昀說，貧窮是未成年成為家庭照顧者的重要因素，且容易陷入惡性循環，未成年照顧者兒時忙著照顧家人，無法重視個人發展及學業，許多人長大後仍持續擔任照顧者，不僅生活品質不佳，在勞動市場中成為劣勢，也因照顧造成長時間社交疏離，導致成年後親密關係建立困難。在台灣，未成年照顧卻被視為孝道、任勞任怨展現，合理化照顧工作對兒少身心傷害與發展阻礙。

國內缺乏專門服務未成年照顧者的社福方案。吳書昀說，目前若發現未成年兒少擔任主要照顧者，第一線社工或長照從業人員，只能將其通報進入脆弱家庭服務系統，但脆弱家庭服務項目，難以涵蓋未成年照顧者需求，如更多自主時間、心理健康支持、同儕支持、學業生涯協助等，且許多未成年照顧者不願揭露擔任照顧者情況，會設法避免通報，若沒有專門服務系統，難被找出。

吳書昀說，若單純以脆弱家庭服務架構協助未成年照顧者，因脆弱家庭有其開案門檻，容易導致數量被低估，也無法看見實際需求，台灣輟學率比其他國家低，學校是最容易發現未成年照顧者場域，可從學校端開始普查，找出未成年照顧者，並建立與社福體系轉銜模式，才能真正協助未成年照顧者避免剝奪其發展權益。

心理健康 憂鬱症 長照

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