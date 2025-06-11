飛沙國中一段感人雞排情緣 牽動斗六知名牛排館飄香傳愛

一盤盤香噴噴排餐上桌，飛沙國中學生個個食指大動，共享一頓溫馨的畢業大餐。（記者蔡維斌／攝影）

台灣雲林縣四湖偏鄉飛沙國中校長陳昭龍3年前，因學生表現佳請吃雞排，學生捨不得吃帶回家與家人分享，感人故事牽起緣分，斗六市史堤克牛排 總經理張福田深為感動，連續3年請學生享用高級牛排大餐，今天35名師生到斗六分店享用排餐。還送每人1份小禮，溫馨飄滿牛排館。

這項牛排連鎖店請偏鄉學生吃牛排的愛心行動，源於3年前，當時飛沙國中1年級學生參加「全縣普及化大隊接力賽」獲第5名，熱愛運動的校長陳昭龍，期藉以激勵學生再接再厲，勿因自認是偏鄉學生，就妄自菲薄，自掏腰包請20名參賽者吃雞排。

不料，熱騰騰的香雞排送來學校，不少學生卻捨不得吃，寧願雞排冷掉也要帶回去和家人分享，當時學生說，偏鄉要吃個雞排得跑很遠，想帶回去和爸媽一起吃。這感人故事經媒體報導，引起熱議。

台灣知名的史堤克牛排連鎖店總經理張福田，也被孩子這份溫情孝心所感動，即主動聯繫校方，表達要請學生到餐館享用排餐的心意，今年愛心牛排邁入第3年，今天35名即將畢業師生受邀遠赴50公里外的斗六史堤克分店，享用盛大的排餐。

一盤盤香噴噴的牛排上桌，每個人食指大動，3名今年考上台科大、雲科大、屏科大的飛沙國中學長，也受邀共餐並鼓勵學弟妹別小看自己，只要用功一樣可考上頂尖科大，

「太香了！」學生說，他們只去過夜市吃平價牛排，第一次到這種豪華的大牛排館，去年看到學長享用畢業牛排，滿心期待，整整等了1年，如今美願成真，有好吃牛排又有精美伴手禮，能享用如此豐盛的畢業大餐「真有口福」。

校長陳昭龍說，沿海偏鄉沒有大型餐館，學生平常想聚餐，還得搭45分鐘公車到距離最近的北港鎮，沒想到3年前的雞排結緣，牽起史堤克愛心行動，期待學生在享用美食之餘，能飲水思源，將來有能力別忘了回饋故鄉。