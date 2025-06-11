飲料店鮮奶茶沒鮮奶還賣貴 立委批詐騙

立委鍾佳濱（中）等人指不少咖啡店、便利超商等通路，用業務奶偽裝鮮乳詐騙消費者，呼籲認明鮮乳標章才是真鮮乳。(記者曾吉松／攝影)

許多咖啡館、飲料店使用的鮮奶均為「業務用奶」，鍾佳濱等民進黨 立委昨揭露實際成分除水與生乳外，仍有奶粉、奶油和鮮奶油等成分，偽鮮乳的「鮮奶詐騙」恐致消費者無法識別差異。

立委伍麗華指出，台灣人熱愛手搖飲，即便市面上奶茶、鮮奶茶價差達10元台幣，許多民眾仍然願意埋單，沒想到理應加鮮奶的鮮奶茶，竟會混雜奶粉、奶油，要求政府應遏止鮮奶詐騙。

鍾佳濱說，不少食品大廠推出業務專用「牛乳」，是從國外進口冰磚還原奶，融化成液體奶後加入奶油等成分，實際成分除了水與生乳，仍有奶粉、奶油、鮮奶油等成分；因業務專用牛乳的包裝，與一般零售通路販售的鮮乳包裝無明顯差別，導致消費者無法清楚識別。

乳業協會秘書長方清泉表示，這類冰磚還原奶消費者很難買到，卻在知名連鎖咖啡店、便利商店，甚至各大飯店通路都喝得到，使用量占比從2008年到2024年大增。鍾佳濱說，業務奶用量大增，主因是成本比真正的鮮乳低。

方清泉說，希望全民拒絕偽鮮乳，也呼籲消費者買咖啡或奶茶時要問明白，共同抵制欺騙行為。

為保護本土畜牧業及消費者權益，食藥署日前已公告乳品標示新制，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部 門核發鮮乳相關標章者使用，新制將於明年7月1日起上路，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰400萬元台幣。

鍾佳濱說，為避免消費者混淆，政府應嚴格稽查，明定僅取得畜產會鮮乳標章，或農產品生產及驗證管理法之驗證標章者，才能標示為鮮乳；衛福部食藥署應請各地方政府加強稽核手搖飲等零售通路，廠商以進口液態乳調製飲品，不可再稱鮮奶茶。