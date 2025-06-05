環長才提別再說…盧秀燕連說3次「用肺發電」批中央無能

台中市長盧秀燕4日在議會答詢連說三次「用肺發電」，怒批中央政府錯誤的能源政策，危害台中市民健康。(記者陳敬丰／攝影)

藍白立委合作通過「2028年無煤中火」決議，台中市長盧秀燕 昨在議會答詢時，代表中部700萬人致謝；提及環境部長彭啓明要大家別說「用肺發電」，盧連續三次大聲說出「用肺發電」、「中南部都在用肺發電」，怒嗆中央無能，並主張回到過去「雞尾酒式」的能源結構。國民黨 議員張瀞分、黃馨慧等人質詢說，立院通過2028無煤中火，相信多數台中市民都非常高興，但台電董事長曾文生卻憂心國家電力系統恐癱瘓。

盧秀燕說，她代表中部700萬人民感謝，也欽佩藍白立委對中央錯誤能源政策發聲的勇氣，「人民繳稅讓國家發電，當然要保證提供乾淨、便宜、充足的電力」，做不到就是失敗的施政；如今不只民眾用肺發電、呼吸髒空氣，更影響工商經濟發展。

盧秀燕也提及環境部長彭啓明希望大家不要再說「用肺發電」，盧為此連講三次「用肺發電」，怒批中央無能。她說，台中肺癌發生率高於全國平均，就是因為中火10部機組都燒煤，長期呼吸這種空氣，才讓肺癌發生率最高。

彭啓明昨在「Yahoo齊有此理」節目受訪指出，重申台灣去年的PM2.5濃度已降為每立方米12.8微克，空品在亞洲僅次日本。彭指空品改善已進入深水區，要再減量確實非常困難，過去改善空品依賴減煤和減少交通汙染排放，現在須改變生活型態。例如肺腺癌愈來愈多，除因篩檢比率增加，或許還有汙染源被忽略，例如室內通風不好，用吸塵器時PM2.5濃度也會大幅增加。

至於較佳的能源配比，盧秀燕主張回到過去國民黨執政時的雞尾酒式發電組成，意即每一種發電方式都可以用，這也是多數先進國家的能源模式，電價便宜，也不擔心缺電。盧秀燕也說，中火今年底和明年各有一部燃氣機組將運轉，民營的中佳電廠明年下半年也有一部燃氣機組啟用，3部燃氣可抵10部燃煤機組，其他縣市電廠也在增建燃氣機組，照理說應該很夠，不懂為何現在中火要火力全開？

行政院長卓榮泰 昨指出，中火2026年前會新增燃氣機組，並開始拆除燃煤機組，只保留6部備用，他會要求台電盤點是否還能再減少燃煤機組保留數量。