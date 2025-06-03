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台新冠疫情升溫 急診塞、缺病床 醫師：病人要自求多福

記者沈能元、廖靜清／台北3日電
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北市醫師職業工會示警，近期新冠疫情嚴峻，加護病房嚴重缺床，各家急診醫師互通有無，仍常找不到願意接手的醫院。（本報資料照片）
北市醫師職業工會示警，近期新冠疫情嚴峻，加護病房嚴重缺床，各家急診醫師互通有無，仍常找不到願意接手的醫院。（本報資料照片）

連假後急診壅塞嚴重，昨晚7點30分林口長庚、台大急診等待住院人數超過百人，分別為147人、108人。台北市醫師職業工會示警，近期新冠疫情嚴峻，加護病房嚴重缺床，各家急診醫師互通有無，仍常找不到願意接手的醫院，急診醫師感嘆，民眾得自求多福，最近可別生重病。

盡管衛福部拿出數據，認為目前各大醫院急診並無壅塞問題，但台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫表示，端午假期以及假後，各醫院確實出現急診壅塞，隨著新冠疫情增溫，民眾應確實做好個人防疫，且要有心理準備，一旦至急診待床，可能得等上好幾天。

衛福部健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息顯示，昨晚7點30分，林口長庚急診等待住院人數147人、台大醫院108人、台北馬偕38人、萬芳醫院36人、三總33人、新光醫院26人。

「前幾年新冠疫情嚴峻時，已見過大風大浪，目前持續觀察疫情，做好準備。」林口長庚醫院院長陳建宗說，該院就醫患者眾多，位居全台之冠，全院病床多達3600床。這次端午連假後，急診候床的人數與往常差不多，因病床眾多，一次可以轉入多名患者住院，候床人數起伏較大。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大急診壅塞已是日常，周一更為嚴重，因各大醫院周六、日停診，許多基層診所也休診，加上假日出遊，如果身體不適，常趕在周日晚上、周一上午至急診，以致待床人數暴增。

陳彥元指出，每周一上午，台大醫院急診待床、等著住院的患者人數經常破百，要等到周三，才逐漸緩解。目前盤整院內各科室空床數，優先收治急診病人。

對於急診人力、病房關床等醫界窘境，台北市醫師職業工會悲觀以對，認為短時間內無法改善，陳亮甫指出，最近各醫院加護病房床位不足，除了急重症病人變多，另一個原因為人力流失，不得不關床。為此，急診醫師、護理師常忙著打電話，詢問其他醫院是否有能力即時收治重症個案，但願意接手的醫院並不多。

衛福部於5月1日起，提高急診部門診察費、留觀費、護理費、加護病房費，陳亮甫指出，目前仍看不出「留人」成效，大部分醫院仍在觀望中，且個別總額新制充滿不確定性，因此，尚未聽聞有醫院為此提高相關工作人員待遇。

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