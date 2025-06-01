全台逾37萬失智人口 「忘了我記得」真實照顧現場淚崩

台劇「忘了我記得」引發失智照顧者共鳴，家人是否將失智者送往安養機構，內心萬般糾結。（本報資料照片）

台灣失智人口持續攀升，目前全台預估已超過37萬人，推估2040年可能翻倍突破70萬人。近期最受矚目的台劇 「忘了我記得」，以秦漢飾演的失智父親為核心，原本樂觀的個性，因為失智症漸漸記憶模糊、行為混亂，帶給飾演女兒的謝盈萱諸多衝擊，兩人多場對手戲張力十足，引起失智症照顧者的熱議。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，「忘了我記得」劇中秦漢病程進展快速，出現記憶混亂、將鑰匙遺留門上、尿濕褲子，甚至誤以為過世的好友仍在人世、排斥外勞照顧的典型症狀等諸多狀況。而這些場景也確實發生在生活中，失智者認知功能退化、行為失控問題，讓照顧者感到困擾與疲憊。

劇中最令人鼻酸的一幕，是當女兒猶豫是否將老父送往安養機構時，父親哽咽說出：「可不可以，不要把我，送走？」簡單的一句話，道盡無數失智家庭的心碎與無奈。陳俊佑說，家屬要先照顧好自己，才能照顧失智者，有些家屬一開始覺得自己能撐住，但後來因不堪負荷與照顧壓力而身心崩潰。

影片來源：Netflix Taiwan

陳俊佑指出，除了申請聘僱外籍看護工與入住長照 機構，還有居家服務、送餐服務、失智社區服務據點、日間照顧中心、小規模多機能、居家與機構喘息服務等長照服務。他提醒，有需求都能撥打長照專線1966尋求專業協助，照顧者千萬不要一個人硬撐，避免自己也罹患憂鬱症、失智症，甚至走得比失智者早。

預防失智刻不容緩，陳俊佑表示，根據國際與本土實證研究證實，從「腦動、身動、人際互動、睡眠充足、健康飲食、慢性病管理」六大面向著手，趁早建立健康生活型態，即使是輕度失智者，也可以讓自身的認知功能、肌力、營養口牙、整體健康都可以獲得進步。

「忘了我記得」照映出台灣37萬失智症家庭的真實處境，陳俊佑說，失智症照顧是一條漫長的路，可能長達8至10年，民眾應及早思考如何面對失智症照顧處境。劇中女主無力負擔父親藥費引起廣泛關注，他呼籲，健保 制度更需正視失智症高價新藥壓力，避免經濟成為治療門檻，保障弱勢族群也能獲得及時的醫療協助。