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交通部將修法：無照駕駛「比照酒駕重罰」累犯罰鍰無上限

記者胡瑞玲／台北26日電
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新北市三峽重大車禍釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民團，25日發起「保護下一代」大遊行，呼籲交通部別再讓孩童書包染血。(記者葉信菉／攝影)
新北市三峽重大車禍釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟等民團，25日發起「保護下一代」大遊行，呼籲交通部別再讓孩童書包染血。(記者葉信菉／攝影)

交通部長陳世凱昨天宣布，將修正道路交通管理處罰條例，無照駕駛比照酒駕當場吊扣車輛及牌照，車主連帶重罰且累犯罰鍰無上限，草案預計6月底送行政院審查。此外，為防範高齡駕駛肇事，年長者安全駕駛三策略會在三個月內提方案。

繼新北市三峽78歲余姓老翁19日高速衝撞釀3死，北市博愛特區23日下午再發生78歲邱姓老翁無照駕駛衝撞釀8人受傷的嚴重交通事故。對於重大交通事故頻傳，民團昨號召遊行至交通部抗議。昨天下一代人本交通促進會、行人零死亡推動聯盟等民間團體也號召「保護下一代」大遊行，數百人冒雨上街到交通部遞陳情書，要求改革高齡換照制度，提高無照駕駛處罰。

陳世凱表示，交通是社會大眾關注的重要議題，目前台灣的交通環境仍有很大進步空間，交通部會加快腳步、持續前進。針對無照駕駛所導致的嚴重事故，陳世凱指出，交通部去年起研擬加重處罰無照駕駛，比照酒駕重罰。

交通部統計，台灣每年約40萬件交通事故中，約有5萬件為無照駕駛，平均每年造成600多人死亡、6萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的6倍。

根據現行酒駕裁罰標準，機車無照駕駛首次開罰1.5萬元(台幣，下同)，汽車開罰3至12萬元；第二次犯機車開罰9萬、汽車12萬；第三次起每犯一次再加罰9萬元，累加無上限，依此推算，機車累犯至第13次，開罰金額將破百萬，達108萬，汽車累犯第12次開罰102萬。

交通部說明，現行汽機車無照罰鍰為2.4萬元，2年內犯5次採最高罰，未來修法後將提高罰鍰金額，且累犯罰鍰無上限。現行無照駕駛取締僅會禁止駕駛行車，未來將當場移置保管車輛和扣繳牌照，且車主將與無照者同額處罰，第一次牌照吊扣3個月，5年內兩次吊扣6個月，5年內三次吊扣12個月，吊扣時間皆為現行兩倍。

交通部指出，針對無照駕駛禁止考照年限，現行規定致人死亡及重傷為4年內不得考照，目前修法研擬改為肇事致人受傷即4年不得考照，致人重傷或死亡即終身不得考照。

陳世凱表示，交通部、內政部與地方政府在一年內已就交通工程、教育、執法與監理方面，努力精進做了許多措施。在監理及執法面，針對大型車增加辦理駕駛人再教育訓練、修法加重偽造車牌罰則、隔熱紙透光率指引今年6月底前出爐，2026年法制化；在考照提升鑑別度方面，2026年起提升筆試題目難度，強化新手駕駛對交通規則與安全觀念；強化駕訓班術科訓練，降低新手駕駛肇事率。

至於回訓制度，陳世凱說，肇事、違規、危險駕駛者，強化回訓與實地訓練，培養正確駕駛習慣，並下修高齡駕駛年齡，納入認知功能、危險感知與四肢靈活度評估等。

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