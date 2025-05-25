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斷食善終？ 安寧緩和醫學會：在倫理與法律上皆有疑慮

記者林琮恩／台北25日電
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安寧緩和醫學會常務理事、台大金山分院院長蔡兆勳（左）表示，末期病人需要「被愛與關心」才能調適面對死亡。圖為蔡兆勳對家屬說明恆溫洗澡室。（記者陳正興／攝影）
安寧緩和醫學會常務理事、台大金山分院院長蔡兆勳（左）表示，末期病人需要「被愛與關心」才能調適面對死亡。圖為蔡兆勳對家屬說明恆溫洗澡室。（記者陳正興／攝影）

「好死」是人之所願，近年許多病人至醫院安寧病房表明尋求「斷食善終」，但台灣安寧緩和醫學會發布聲明表達反對，認為以「斷食」為手段，加速死亡進程，已非「自然死」，過程與價值也不符合「善終」，在醫學倫理及法律上皆有疑慮。對此，出書說明自己陪伴母親斷食的台中市立復健醫院前院長畢柳鶯表示，有些重症末期病人選擇自主斷食，是因為生存痛苦遠大於死亡，「想吃多少是病人自我選擇」。

台灣安寧緩和醫學會發布聲明並呼籲三點：一、採取斷食以提早終結生命，並非自然「善終」，善終無須強行斷食。二、摒棄使用、散播或倡議所謂「斷食善終」說詞，以免誤導社會大眾的正確認知、病人的自主選擇。三、有關末期病人舒適進食、營養及流體餵養的論述，乃至自主停止飲食與飲水，應參考學會相關教材與指引。

安寧緩和醫學會常務理事、台大金山分院院長蔡兆勳表示，斷食善終並非學術名詞，沒有明確定義，病人期待減少無品質生活，卻因「斷食善終」引發誤會，尤其讓重度失能病人「加速死亡」，提早結束生命，學會對此非常憂心，發布聲明盼避免負面效應。

台灣衛福部醫事司表示，贊成安寧緩和醫學會主張，但臨床案例情況各不同，是否執行斷食，須視個案情況而定。

蔡兆勳認為，醫師不該強迫餵食臨終病人，但也不該讓病人「被斷食」，臨床上安寧緩和醫療依病人消化吸收情況，酌量調整進食量或鼻胃管灌食量，至臨終前，病人因病情發展，食量遞減，最終自然停止飲食，這才是自然死，反觀斷食善終是「人為計畫性斷食」，以讓病人死亡為目標。

「一心想死的人，怎會善終？」蔡兆勳表示，從事安寧緩和醫療數十年，從善終病人觀察，末期病人需要「被愛與關心」才能做好面對死亡的調適，繼續走完人生的旅途。

她助母斷食 「尊重病人意願」

畢柳鶯則表示，自己協助進行斷食善終病人，為無意識插管病人、老衰病人及重病末期病人等，符合安寧緩和條例及病人自主權利法，讓病人不必被強迫餵食受苦，少數重度失能病人，選擇自主斷食，則是尊重病人意願。

畢柳鶯說，斷食善終獲廣大迴響，是因為許多末期病人被送至重症病房，仍被灌食牛奶、打點滴，病人四肢滲水痛不欲生。家屬願意放手為無意識插管臥床者撤除維生醫療，卻被醫院安寧病房拒絕，只好自立自強，找居家醫療團隊協助。

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