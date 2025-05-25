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台幣暴升 銀行房貸業務成重災區 民眾獲撥款將更難

記者朱漢崙／台北25日電
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新台幣升值壓縮銀行承作房貸的空間，意外牽動房貸戶跟著遭殃。（本報資料照片）
新台幣升值壓縮銀行承作房貸的空間，意外牽動房貸戶跟著遭殃。（本報資料照片）

新台幣兌美元匯價在5月初一度急升近2元，目前約在30元上下小幅波動，匯價看似平穩，但除了全體壽險業和出口貿易商近一個月來災情慘重之外，銀行房貸業務也成重災區，新台幣升值意外牽動房貸戶跟著遭殃。

銀行法第72條之2規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%。

這條法條是本國銀行不動產放款的「天條」，而且銀行內部多會設定更嚴格的預警值，多會設定在28%或28.5%。

然而，因為新台幣匯價升值，卻讓銀行面臨上限壓力。原因在於，銀行法第72條之2的總量管制，分母的「存款」是連同外幣存款一起計算，而國銀的外幣存款，自從近幾年人民幣退燒之後，現在美元存款占比超過九成，甚至九成五，雖然也有日圓，但畢竟極其少數，使得外幣存款用最新的台幣匯價換算過來之後，存款總量金額大縮水，也壓縮銀行所能承作的不動產放款上限。

據聯合報調查，目前已有不少大型行庫的比率來到28%之上，甚至有的達28.5%，促使行庫緊急向外調度更大額度的存款來救急。

知情人士指出，各大行庫現在正緊急向郵政儲金、壽險公司、高科技大廠，甚至其他政府基金大舉吸收更多新台幣存款，以及嚴控每家分行對房貸業務撥款的數額，以避免一不小心超限。

倘若以金管會先前公告的3月底全體國銀外匯存款餘額來看，3月底的外匯存款餘額為10兆1845億元(台幣，下同，約3401億美元)，其中有9成以上為美元。

若以從新台幣匯價32.3元估算，如今匯價逼近30元大關，新台幣匯價升值約7.2%，也使外幣存款縮水約當7%，因為新台幣升值，而使帳面價值少了超過7100億元。

倘若再換算銀行法第72條之2所能承作的不動產放款，等於讓國銀所能承作的房貸和土建融的金額，減少至少超過2100億元。

根據多家行庫內部估算結果，每家行庫的總存款量，因為台幣匯價升值，而減少大約300至700億不等，影響所及，每家行庫所能承作的不動產放款也大約減少90億至210億元之間，民眾和建商都受到波及，其中，建商的工程款撥款進度會被延誤，民眾要得到房貸資金撥款也將更難。

壽險 債券 郵政

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