台解禁日本全齡牛 消基會批「無視民怨」憂狂牛症風險

衛福部食藥署公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。（本報資料照片）

衛福部食藥署5月22日公告修正「日本 牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。日本也成為繼美國、加拿大 之後，台灣開放全牛齡進口牛肉的第三個國家。食藥署長姜至剛表示，食藥署經過完整評估把關風險，自己願為「食安署長」，當食安領頭羊，「做不到就對不起國人。」

本報系聯合報報導，食藥署今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，開放日本全牛齡牛肉進口，這也是姜至剛上任第一天簽署的法案，消基會批評食藥署讓國人陷於狂牛症風險。5月5日草案預告期滿，姜至剛當時曾表示，何時正式上路沒有時程表，但食藥署於5月22日公告生效。

姜至剛隨團赴瑞士日內瓦，參與世界衛生大會相關活動，昨天轉機途中仍關切此案。他表示，食品安全風險分析涵蓋風險溝通、風險評估與風險管理，三者缺一不可，食藥署秉持「安全與安心並重」，向民眾揭露風險評估細項內容。他理解大家對食品安全的擔心，但回到管理執行層面，須依照國際科學標準行事。

他指出，日本牛肉占進口牛隻1.4%，食藥署赴日進行評估與實地查廠報告，一切公開透明，已公布於網站，經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人暴露風險中。日本最後1例狂牛症發生於15年前，世界動物衛生組織（WOAH）已認定日本為風險可忽略國家，所有牛隻部位均安全、均可貿易。

台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕說，日本於2001年爆發狂牛症事件後，牛肉銷量下降1/2，日本國內進行改革，設計牛隻身分證，加強相關管理；狂牛症當初透過牛隻食用肉骨粉傳染，飼料管理是預防牛隻染病關鍵，日本成立食品安全委員會，監測牛隻飼養情形，也管理飼料產製。

根據「日本牛肉及其產品之進口規定」，日本新增狂牛症案例時，日本厚生勞動省應透過我國駐日代表處或日本台灣交流協會台北事務所，立即通知我國農業部 防檢署及食藥署，提供新增案例調查結果，及加強監控食品安全管理措施相關資訊。若新增狂牛症案例，我得停止日本牛肉及其產品輸入之查驗申請，並可執行實地查核。

另據中國時報報導，消基會祕書長陳雅萍23日表示，食藥署自3月預告「開放日本全齡牛進口」便展現強硬態度，至22日正式公告，態度依然未變，即便預告期間確實徵集各界意見，實際上官方根本沒把外界聲音當一回事，無數次提及全齡牛隱藏的風險，但食藥署皆以「風險低可忽略不計」應答，充分展現「執意開放，無視民怨」的態度。既然政府選擇開放，相關配套措施一定要做好，唯有清楚的標示，才能讓民眾在採購肉品時，了解到底買了哪種牛肉，將承擔哪些風險。

消基會補充，日本自2001年發現狂牛病以來，已累積10例病例，狂牛病通常發生在5歲以上的牛，潛伏期可達10年，全齡牛的開放對健康具有疑慮，但政府仍執意開放，可能意味背後隱藏某些外交上的交換，無論考量為何，都可以肯定首要考量絕對不是維護國人健康。