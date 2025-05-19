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世壯運105歲泰選手標槍、100公尺奪冠 昆凌90歲爺爺也摘金

記者洪子凱、劉懿萱／台北19日電
世壯運18日首日比賽，本屆最高齡參賽者、105歲泰國選手薩旺參加100公尺短跑奪金。（記者葉信菉／攝影）
世壯運18日首日比賽，本屆最高齡參賽者、105歲泰國選手薩旺參加100公尺短跑奪金。（記者葉信菉／攝影）

雙北世壯運昨第一天賽程，大會最高齡的105歲泰國選手薩旺在標槍及100公尺短跑拿下雙金，歌手周杰倫妻子昆凌的爺爺、90歲澳洲選手羅倫斯拿下標槍金牌、100公尺短跑銀牌；台灣88歲「噴射機阿嬤」林潘秀雲則留下女子100公尺金牌。

97歲開始參加高齡田徑賽的薩旺說，看到好友生病臥床，提醒自己要活得健康，養成每天早上健走習慣。

國小校長退休的薩旺，他從沒想過有一天能成為運動員，但開始運動後身心變健康，比賽也認識很多志同道合朋友，藉此遊山玩水，希望未來能繼續比賽，拿到更多「世界冠軍」。

藝人昆凌的90歲爺爺羅倫斯拿下標槍金牌、100公尺短跑銀牌。（記者葉信菉／攝影）
藝人昆凌的90歲爺爺羅倫斯拿下標槍金牌、100公尺短跑銀牌。（記者葉信菉／攝影）

周杰倫夫妻未到場替爺爺加油，但有打電話祝賀關心。羅倫斯被問到如何保持健康、長壽？他兒子先插話「我爸爸不吃綠色蔬菜」，全場哄堂大笑。羅倫斯隨即表示，平常會跟孫子、晚輩們一起做運動，除了維持健康，還可增進感情。

羅倫斯細數來台超過30次，強調能夠享受、完成比賽的感覺很棒。他接下來還有200公尺短跑等三項目要出賽，兒孫希望他盡力就好、不要受傷，「我們以他為榮」。

有「噴射機阿嬤」之稱的林潘秀雲在100公尺短跑拿下冠軍。（記者葉信菉／攝影）
有「噴射機阿嬤」之稱的林潘秀雲在100公尺短跑拿下冠軍。（記者葉信菉／攝影）

台灣高齡選手也獲獎無數。「噴射機阿嬤」林潘秀雲在女子100公尺短跑奪金，台北市長蔣萬安特地到場加油助陣。63歲時被醫生診斷出有退化性關節炎的她，堅持靠運動復健、不願置換人工關節，因此開啟「運動員第二春」。林潘秀雲70歲時在100公尺項目跑出15.14秒，連同齡男選手都自嘆不如。

游泳池畔也傳出陣陣驚嘆聲。97歲女選手唐成瑤參加女子50公尺蛙式，以2分27秒奪金，受訪時直說「好開心」，想不到這麼老了還可以參加國際比賽。四歲開始學游泳的她，至今維持夏天游泳、冬天走路運動的習慣，高喊要向100歲前進。

高齡95歲的陳彥地在仰式100公尺奪金，身為50公尺蝶式、50公尺仰式、100公尺仰式90至94歲紀錄保持人的他，對自己表現不太滿意，認為疲憊影響狀態。孫女特地設計團體服象徵家人的愛與支持，他稱長壽祕訣是不抽菸、不喝酒，「吃得下、睡得著、想得開」就能保持身體健康。

世壯運報名總人數2萬5950人，有二名百歲人瑞。104歲台灣「羽球頑童」林友茂報名羽球雙打，最高齡的薩旺則參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍比賽。

90至100歲選手，台灣七人、國外六人；80至90歲選手，台灣69人、國外77人。

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