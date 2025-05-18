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小吃創業開在哪？ 分析：黃仁勳愛店都有1特色

記者游智文／即時報導
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房市示意圖。（記者游智文／攝影）
房市示意圖。（記者游智文／攝影）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次到台灣，各界除了關心他對AI發展看法，他愛吃的美食小店也都掀起一波追風潮。台灣全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，黃仁勳的「愛店」，多數在捷運站周邊或距離不遠，這類小吃店特別容易成功。

原因無它，小吃單價低，靠的是翻桌率，捷運站周邊人潮多，有捷運前往消費也方便，在這些地方開小吃店，只要有特色，就容易吸引人潮，特別容易成為排隊名店。

以黃仁勳愛請科技大老，舉辦「兆元宴」的磚窯古早味來說，位於敦化南路，距離捷運敦化南路站、小巨蛋站走路都只在十分鐘內，黃仁勳愛吃的富霸王豬腳就在松江南京站附近，黎園湯包館也在南京復興站附近。

陳傑鳴表示，許多人創業從開小吃店開始，想要成功，不妨從捷運商圈開始。

以目前台北市來說，台北車站的北車商圈、西門站的西門商圈、市府站的信義計畫區商圈、中山站的南西商圈、忠孝復興站的東區商圈，出站人次名列前茅，是現階段人潮多的商圈，都是可以留意的開店地點。

他表示，除了上述熱門捷運商圈，基於租金考量，也可選擇其他捷運站。目前熱門商圈店租每坪可達5000至1萬元（台幣，下同，約328.73美元），但非熱門區一般店面每坪每月約2000至5000元，租一個10坪大的店面，租金成本可能差了5、6萬，甚至差了5倍。

陳傑鳴醒想創業的民眾，開店除了地點外，包含設備、人力成本、店租都要考量。

以一個10坪大的店面來說，每坪月租金2000元的店面，月租金達2萬，賣成本最低的滷肉飯，一碗賣40元，在不計食材成本下，一個月要賣500碗，就可把租金賺回來。

但若是每坪租金1萬元的店面，一個月店租就高達10萬，就等於要賣2500碗才能打平租金成本，這些都還不計入人力、水電、設備、食材等成本，想開店的人要精算成本， 並實際勘查區域人流狀況、人流動線等再做決策。

租金 黃仁勳 輝達

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