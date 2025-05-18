廢邊角料變魚肉燥 東水學生創意競賽全國第一

東水家政科與養殖科學生參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，作品「棄而不捨，魚能再燥」獲得養殖類全國第一。（圖／東水提供）

魚肉邊角料在加工過程通常被丟棄，屏東東港高級海事水產職業學校學生卻製作成美味的魚肉燥，既環保又富創意，在今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」中，拿下養殖類全國第一的好成績。

學校今年共有3件作品參展，由史淑穎、鄭伊惠、何思琪3名老師指導家政科三甲謝佶安、蔡畇萱、周玉停，養殖科二甲黃秦紋、陳嘉萱製作的「棄而不捨，魚能再燥」作品，在全國競賽舞台嶄露頭角。

東港是台灣知名漁港，漁獲豐富，但水產品加工過程中有大量邊角料被棄置，東港海事水產職業學校學生據此發想，將邊角料做成魚肉燥，比一般肉品脂肪量更低、更健康，「化垃圾為黃金」的創意，大幅提升漁獲經濟的價值。

學生表示，他們花一年時間嘗試將鮭魚 、旗魚、鮪魚的邊角料製作成魚肉燥，不斷請同學試吃修正味道，終於做出大家都稱讚的成品。另外也研發真空包並加強包裝設計，在東港店家販售，客人買回家，只要加熱就能享用美味。

評審認為，魚肉燥作品成熟且完整，已達商品化程度，又兼具環保及在地特色，契合地方產業發展，是很棒的作品。東水師生看到作品最終獲得養殖類競賽全國第一，都非常開心。