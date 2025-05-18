我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

廢邊角料變魚肉燥 東水學生創意競賽全國第一

記者潘奕言／屏東18日電
東水家政科與養殖科學生參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，作品「棄而不捨，魚能再燥」獲得養殖類全國第一。（圖／東水提供）
東水家政科與養殖科學生參加今年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，作品「棄而不捨，魚能再燥」獲得養殖類全國第一。（圖／東水提供）

魚肉邊角料在加工過程通常被丟棄，屏東東港高級海事水產職業學校學生卻製作成美味的魚肉燥，既環保又富創意，在今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」中，拿下養殖類全國第一的好成績。

學校今年共有3件作品參展，由史淑穎、鄭伊惠、何思琪3名老師指導家政科三甲謝佶安、蔡畇萱、周玉停，養殖科二甲黃秦紋、陳嘉萱製作的「棄而不捨，魚能再燥」作品，在全國競賽舞台嶄露頭角。

東港是台灣知名漁港，漁獲豐富，但水產品加工過程中有大量邊角料被棄置，東港海事水產職業學校學生據此發想，將邊角料做成魚肉燥，比一般肉品脂肪量更低、更健康，「化垃圾為黃金」的創意，大幅提升漁獲經濟的價值。

學生表示，他們花一年時間嘗試將鮭魚、旗魚、鮪魚的邊角料製作成魚肉燥，不斷請同學試吃修正味道，終於做出大家都稱讚的成品。另外也研發真空包並加強包裝設計，在東港店家販售，客人買回家，只要加熱就能享用美味。

評審認為，魚肉燥作品成熟且完整，已達商品化程度，又兼具環保及在地特色，契合地方產業發展，是很棒的作品。東水師生看到作品最終獲得養殖類競賽全國第一，都非常開心。

鮭魚

上一則

賴清德：520罷總統是民主的深化 朱立倫：創最詭異民主奇蹟？

下一則

國中會考寫作「2隻倉鼠」 老師：不易拿高分 考生：要有想像力

延伸閱讀

學貸高達1.6兆 川普政府要大學檢討 否則會被取消資格

學貸高達1.6兆 川普政府要大學檢討 否則會被取消資格
瀋陽職校運動會後集體退60件裙 店主維權被懟腦子有問題

瀋陽職校運動會後集體退60件裙 店主維權被懟腦子有問題
中國總理李強親函日相石破茂 籲協調應對川普關稅

中國總理李強親函日相石破茂 籲協調應對川普關稅
Cupertino金麥食品公司 為慶成立灣區40周年推出招牌便當$9.99 大酬賓 周一、三、四 驚喜連連

Cupertino金麥食品公司 為慶成立灣區40周年推出招牌便當$9.99 大酬賓 周一、三、四 驚喜連連

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃