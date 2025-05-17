核三今停役 台灣進入無核電時代 卓榮泰：重啟在未定之中

核三廠進入除役期。(製表／潘奕言、王昭月、黃瑞典)

核三廠今晚停役，全廠進入25年除役期，台灣進入無核電時代，核三廠將轉型光電場；藍白在立法院通過修法讓核電廠延役，但屏東縣長周春米堅決反對，核電廠所在的恆春鎮基層都力挺核三延役，行政院長卓榮泰 昨表示，是否重啟核電廠，「都在未定之中」。

在歷史性一刻前夕，核三廠昨閉門舉辦感恩茶會，包括廠內主管、員工、包商等百餘人參加，一起回顧核三廠40多年來的點點滴滴，有員工因不捨講到哽咽，場面溫馨感人。

在除役前，核三廠區已早一步轉型為光電場，55公頃用地分為四區，設置11萬1000多片高透光率的地面型光電模組，Ａ區今年2月已併聯發電，Ｂ區預計8月併聯，明年3月完成全區設置，預估年發電量達5800萬度，供應1萬5000戶家庭用電，屆時也將是恆春半島最大的太陽能光電場；不過，其中一處面對後壁湖海域的光電案場恐影響海域景觀，已引發爭議。

藍白立委聯手修法給了核電廠延役法源，周春米昨表示，核三不可能直接延役，必須有公開透明討論、科學驗證數據及確保安全三要件。

恆春鎮長尤史經表示，鎮內約七成民意都贊成延役，「相信政府對核三廠安全把關沒問題」。南灣里長葉啟俊更說，資訊愈公開，民眾就愈不會恐懼。

台電資料顯示，核三廠25年除役期分四階段，首八年為過渡階段，將興建第二期室內乾貯設施，進行廠區除汙。接續12年拆廠階段，將拆除反應爐、汽機廠房等大型設備，工作量龐大複雜，也最關鍵。第三階段最終狀態偵測，將持續監測輻射值三年，確保環境安全。最後兩年廠址復原階段，待土地復原後，回歸自然轉型或另做其他用途。

卓榮泰昨天指出，核三廠二號機今天停役後，據預估屆時備載容量率約降3%，目前夜間備載容量率仍有10%以上，日間備載容量率則為12%至15%，即使減掉3%，仍維持在安全範圍。

卓榮泰說，過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重新啟動，仍須由核安會專業認定。這兩天與台電、核安會有諸多討論，仍無法精確算出延役重啟的程序要多久。至於是否引進小型模組化反應爐，只要確保核安、核廢有解及社會共識三大前提，政府願投入。