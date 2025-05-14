刑法修正案三讀 不法關說法官、檢察官 最重判5年刑

關說法官檢察官最重判5年。（本報資料照片）

經濟要犯鍾文智等棄保 潛逃案例頻傳，立法院昨三讀通過刑法部分條文修正案，增訂棄保潛逃罪與妨害司法公正罪，棄保潛逃將處3年以下有期徒刑；對法官、檢察官進行不法關說者，最重可處5年有期徒刑，得併科新台幣50萬元（約1萬6423美元）以下罰金。

早在2013年9月，當時總統馬英九 直指時任立法院長王金平 涉入司法關說，妨害司法公正，引發「馬王政爭」，外界就一再要求制定「司法關說罪」，但一直未能完成立法。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，2017年司法改革國是會議最後決議，要制定棄保潛逃罪、不法關說罪，結果民進黨政府不斷拖延，法務部前部長邱太三不法關說桃園地檢署檢察長，卻得不到任何法律制裁，如今三讀通過，終於可以完成司法改革。

刑法增訂「妨害司法公正罪」規定：意圖使法官、檢察官不為一定或為一定之裁判、處分、終結偵查、上訴、抗告或指揮執行之命令，在司法案件偵查、審判或執行中，利用職務、身分或地位之影響力對法官、檢察官或其指揮監督長官為不法關說者，處5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

國民黨立委吳宗憲表示，許多棄保潛逃、不法關說都是權貴涉案的例子，邱太三向桃園地檢署前檢察長彭坤業關說時，他當時人就在桃園地檢署，一定要立法處罰，這樣才可以維持司法公信力，也可讓權貴不再走後門。

民進黨立委吳秉叡則批評，不法關說是馬英九當年為了鬥爭王金平的醜聞，而邱太三被指關說，經調查並無此事，藍白立委卻利用言論免責權，在立法院造謠；藍白版本僅對關說處罰，但發動民眾在北檢外「施壓」司法，卻沒有任何處罰。

現行刑法雖有「脫逃罪」，但僅適用於被判決確定而脫逃者，對於涉案被裁定交保但尚未判刑確定者「棄保潛逃」，則無任何刑事處罰，不少經濟大咖如國寶集團總裁朱國榮、鍾文智等人，寧可被沒收鉅額保金，也要逃到海外逍遙。

立法院昨三讀修正刑法，增訂「棄保潛逃罪」，經檢察官或法官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，經合法傳喚無正當理由不到庭，並經發布通緝者，處3年以下有期徒刑。現行「脫逃罪」僅處1年以下有期徒刑，刑度太低，因此立法院也三讀加重脫逃罪刑責，依法逮捕、拘禁之人脫逃者，處3年以下有期徒刑；而損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑。