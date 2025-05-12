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母親永遠下不了班…台灣已婚者每日家務 女比男多出3倍

記者廖靜清／台北12日電
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最新數據顯示，台灣有配偶的女性平均每日無酬家務及照顧家人時間為4.41小時，為1.68小時，有配偶的男性則為1.48小時，相差3倍之多；示意圖。(路透)
最新數據顯示，台灣有配偶的女性平均每日無酬家務及照顧家人時間為4.41小時，為1.68小時，有配偶的男性則為1.48小時，相差3倍之多；示意圖。(路透)

許多媽媽昨日歡慶母親節，但婚姻、育兒、母職教養等勞務讓眾多婦女喘不過氣。最新「性別圖像」數據顯示，有配偶的女性平均每日無酬家務及照顧家人時間為4.41小時，有配偶的男性則為1.48小時，相差三倍之多。

勞動部統計，2023年女性就業者共518.8萬人，10年來，女性就業人數及就業率增加幅度皆較男性高，不過，女性勞動參與率漸提升，走入職場，但仍得忙於家務勞動，衛福部社會及家庭署副署長張美美說，社會大眾對「母職」的期待，強化性別不平等的現象。

行政院公布最新「性別圖像」，分析各項人口、婚姻與家庭狀況，結果顯示，在平均每天無酬照顧時間，有配偶女性平均每日無酬照顧時間為4.41小時，時間為其配偶或同居伴侶的三倍。進一步分析家務內容，以做家事花費時間最長，平均每日2.22小時，其次為照顧未滿12歲兒童，為1.68小時，照顧長輩0.51小時。

張美美強調，照顧家庭不是「誰幫誰」，而是一家人共同責任，女性非「自願」承擔家務責任，應讓家事分工更加平權。

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