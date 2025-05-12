工時長壓力大 高薪也難留…台護理科畢業生僅1/3投入臨床

12日是國際護師節，台灣護理人力短缺，醫院提高薪資，以期留住護理師，但醫療環境惡劣，薪資與付出不成比例，困境依舊；新聞示意圖，與當事人無關。(記者林俊良／攝影)

今天是國際護師節，據統計，台灣護理科系畢業生僅約1/3投入臨床醫療，不少人在執業幾年後選擇轉業，主要原因在於工時長、環境惡劣，身心壓力沉重，白衣天使救人的初衷被消耗殆盡。

林承睿、林承濬為台灣少見的男性護理師，這對25歲雙胞胎在嘉義大林慈濟 醫院服務5年多，一致認為，各家醫院習慣在畢業前夕至學校參加就業博覽會，提出誘人高薪，這對初出社會新鮮人來說，具有強大吸引力。等到實際進入職場後，發現中間存有不小落差，年輕世代需以新鮮的肝換取高薪，幾無生活品質，以致流動率偏高。

林承睿表示，5年前畢業時班上約40名同學考取證照，目前僅剩20人留在醫療相關單位，在扣除長照、社區及居家後，僅約6、7人留在醫療院所，主因在於在醫院執業的工時長，得熬夜加班，加上護病比偏高，異常忙碌，看似高薪，但與實際付出並不成正比。

衛福部偏鄉公費生 成效遠不如預期

為補足護理人力，衛福部於2015至2018年舉辦「偏鄉護理菁英公費生」計畫，招收200名護理公費生，成效遠不如預期。統計至2025年，共184名護理公費生至偏鄉地區醫院服務，培育率達92%，看似不錯，但最後僅69人撐滿4年服務期，大部分公費護理師選擇賠錢離職。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅指出，護理相關學系畢業生出路相當廣，即使醫院給予高薪，但願意留在醫療崗位的比率仍不如預期。

醫美等診所薪水佳 吸引年輕護理師

台北榮總一項調查發現，護理師離職原因前三名為另有他就、退休 及壓力太大，凸顯護理師離職原因，除薪資外仍有其他因素。

北榮副院長李偉強表示，全國約有1萬2000多家診所，其中一成走全自費，如醫美、減重 、抗衰老、健檢等，工作壓力較低，無須輪班，薪水也不差，吸引不少年輕護理師。

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清分析，薪資只是護理師留任考量因素之一，另考慮工作負荷、正向的職場環境，以及民眾對護理專業的尊重與支持，這幾點可說是息息相關。

林承睿、林承濬工作5年多，目前年薪接近80萬(台幣，下同，約2.6萬美元)，因大林慈濟醫院福利不錯，護理師雙人宿舍月租僅1000多元，且值班時伙食免費，相關獎金優渥，兄弟兩人購車，存了人生第一桶金，贏過大部分同年齡男生。在家人支持下，救人初衷未變，願意繼續堅守救人崗位。

哥哥林承睿提醒，護理絕非只是一份工作，背後需有極大熱忱作為後盾，才能在輪班熬夜、病患無理要求時，微笑面對，唯有先照顧好自己，才能照護好病人。