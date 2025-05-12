我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

工時長壓力大 高薪也難留…台護理科畢業生僅1/3投入臨床

記者李樹人、沈能元／台北12日電
12日是國際護師節，台灣護理人力短缺，醫院提高薪資，以期留住護理師，但醫療環境惡劣，薪資與付出不成比例，困境依舊；新聞示意圖，與當事人無關。(記者林俊良／攝影)
12日是國際護師節，台灣護理人力短缺，醫院提高薪資，以期留住護理師，但醫療環境惡劣，薪資與付出不成比例，困境依舊；新聞示意圖，與當事人無關。(記者林俊良／攝影)

今天是國際護師節，據統計，台灣護理科系畢業生僅約1/3投入臨床醫療，不少人在執業幾年後選擇轉業，主要原因在於工時長、環境惡劣，身心壓力沉重，白衣天使救人的初衷被消耗殆盡。

林承睿、林承濬為台灣少見的男性護理師，這對25歲雙胞胎在嘉義大林慈濟醫院服務5年多，一致認為，各家醫院習慣在畢業前夕至學校參加就業博覽會，提出誘人高薪，這對初出社會新鮮人來說，具有強大吸引力。等到實際進入職場後，發現中間存有不小落差，年輕世代需以新鮮的肝換取高薪，幾無生活品質，以致流動率偏高。

林承睿表示，5年前畢業時班上約40名同學考取證照，目前僅剩20人留在醫療相關單位，在扣除長照、社區及居家後，僅約6、7人留在醫療院所，主因在於在醫院執業的工時長，得熬夜加班，加上護病比偏高，異常忙碌，看似高薪，但與實際付出並不成正比。

衛福部偏鄉公費生 成效遠不如預期

為補足護理人力，衛福部於2015至2018年舉辦「偏鄉護理菁英公費生」計畫，招收200名護理公費生，成效遠不如預期。統計至2025年，共184名護理公費生至偏鄉地區醫院服務，培育率達92%，看似不錯，但最後僅69人撐滿4年服務期，大部分公費護理師選擇賠錢離職。

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅指出，護理相關學系畢業生出路相當廣，即使醫院給予高薪，但願意留在醫療崗位的比率仍不如預期。

醫美等診所薪水佳 吸引年輕護理師

台北榮總一項調查發現，護理師離職原因前三名為另有他就、退休及壓力太大，凸顯護理師離職原因，除薪資外仍有其他因素。

北榮副院長李偉強表示，全國約有1萬2000多家診所，其中一成走全自費，如醫美、減重、抗衰老、健檢等，工作壓力較低，無須輪班，薪水也不差，吸引不少年輕護理師。

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清分析，薪資只是護理師留任考量因素之一，另考慮工作負荷、正向的職場環境，以及民眾對護理專業的尊重與支持，這幾點可說是息息相關。

林承睿、林承濬工作5年多，目前年薪接近80萬(台幣，下同，約2.6萬美元)，因大林慈濟醫院福利不錯，護理師雙人宿舍月租僅1000多元，且值班時伙食免費，相關獎金優渥，兄弟兩人購車，存了人生第一桶金，贏過大部分同年齡男生。在家人支持下，救人初衷未變，願意繼續堅守救人崗位。

哥哥林承睿提醒，護理絕非只是一份工作，背後需有極大熱忱作為後盾，才能在輪班熬夜、病患無理要求時，微笑面對，唯有先照顧好自己，才能照護好病人。

慈濟 退休 減重

上一則

芝山岩升格國定遺址 宮廟再提蓋外掛式電梯 居民憂毀景觀

下一則

銀行壓力測試考卷 川普關稅戰入題

延伸閱讀

英國擬再緊縮移民政策 內政大臣透露調整畢業生簽證

英國擬再緊縮移民政策 內政大臣透露調整畢業生簽證
美國現象／畢業5年內中位數 人文藝術科平均年薪拿4萬

美國現象／畢業5年內中位數 人文藝術科平均年薪拿4萬
涉踢傷護理師 廣末涼子罹患這2病突全面停工

涉踢傷護理師 廣末涼子罹患這2病突全面停工
台灣工時亞洲第2高…低工資高工時 綠勞動政見全跳票

台灣工時亞洲第2高…低工資高工時 綠勞動政見全跳票

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查