我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

路邊不適合種樹？台灣原生花草「復興」扮城市減碳尖兵

記者何定照、許維寧／台北9日電
一群學者專家近年力推「草本復興」計畫，選擇植栽希望透過一年生、多年生、會結果等原生種組合，讓死去草根腐爛後也變成有機碳儲存在土壤中，形成永續生態。(圖／黃盟元提供)
一群學者專家近年力推「草本復興」計畫，選擇植栽希望透過一年生、多年生、會結果等原生種組合，讓死去草根腐爛後也變成有機碳儲存在土壤中，形成永續生態。(圖／黃盟元提供)

種樹向來被認為是減碳良方，然而台灣城市狹小人行道等處其實不適合種樹，歷年問題不斷。一群學者專家近年力推「草本復興」，呼籲與其在不當處強迫種樹，不如廣植也可減碳固碳的台灣原生花草，一舉達到環境永續、本土保育、美學更新等多樣目標。

相關計畫已與公路局中區養護工程分局合作，在台63線中投公路橋下空間等地實施，精選耐濕耐旱的廿餘種台灣原生草本植物，如台灣山菊、紫苞舌蘭及葦草蘭等，採模擬自然群落生態的「自然式植栽」，豐碩成果連獲金路獎、景觀大獎特別獎。目前也擬與高速公路局木柵段、嘉義大學等合作。

這項計畫源於中興大學生命科學系副教授黃盟元等人。黃盟元說，有感公家機關友人常嘆行道樹因樹穴太小等問題，或遇護樹團體不讓砍樹，早動念不適合種樹處別勉強種樹，應種草本植物。有次受邀擔任公路局植栽諮詢委員時，就提此建議。

黃盟元說，過去認為種樹才有固碳效果，但其實草本植物根系分泌的有機物質也會增加土壤的碳，照樣有固碳效果。另一方面，空地若什麼都不種，以台63線橋下土地而言，恐排出10噸二氧化碳，天氣愈熱，排愈多；但若種植物，反而可吸收10噸二氧化碳。兩重因素相加，減碳、固碳效果可觀。

台灣不少路邊早就在種草花，但黃盟元說，傳統上相關單位多選擇一、二年生草花如鳳仙花等，開花後死掉就挖掉再換，耗費植物與費用，挖土過程也擾動出大量碳。若自己選擇植栽希望透過一年生、多年生、會結果等組合，盡量不再更動，死去草根腐爛後也會變成有機碳儲存在土壤中，形成永續生態。

黃盟元說，一般空地如不種植，很快會有外來種如大花咸豐草等入侵，台灣原生種雖不比外來種強悍，但只要先占地為王、團結駐守，就能減少外來種蔓延機會。計畫實施以來，除雜草頻率已從每月降低到3月一次，顯示原生種聯合軍愈來愈能成功抵擋外來種。

「不適合種樹地方，不如就種符合氣候的草本植物。」協助黃盟元計畫的農業部林試所研究員董景生說，像較窄的人行道，以台北來說，雨量相對多，可種蓬萊珍珠菜、通泉草等，梅雨季仍能綻放小花。

董景生說，不少先進國家都流行在都會區種植大量原生草花，團隊目前只是倡議者，也還在測試階段，期待更多各級政府部門乃至學校加入。

農業部

上一則

月薪台幣3萬移工 400萬現鈔掉在台鐵區間車

下一則

台南罷綠委2案中止？ 學者：中選會無裁決權

延伸閱讀

無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審

無端鋸樹13棵損失35萬 洛杉磯破壞狂8日受審
美論壇錄影談話 蕭美琴揭台灣對美至關重要三面向

美論壇錄影談話 蕭美琴揭台灣對美至關重要三面向
世銀總裁：開發中國家應迅速與美達成貿易協議

世銀總裁：開發中國家應迅速與美達成貿易協議
賴清德：2050淨零轉型不變 環境部長：明年5月徵收碳費

賴清德：2050淨零轉型不變 環境部長：明年5月徵收碳費

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
台灣對美關貿談判代表楊珍妮（左）、鄭麗君（右）。（記者許正宏／攝影）

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

2025-05-03 09:39

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作