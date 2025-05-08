我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票 起飛前72小時申請

記者胡瑞玲／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華航宣布全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；圖為地勤人員於候機室協助旅客處理問題。(記者黃仲明／攝影)
華航宣布全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；圖為地勤人員於候機室協助旅客處理問題。(記者黃仲明／攝影)

本報日前報導，華航針對5至12歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元(台幣，下同)起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比原本的票價還高，遭旅客質疑不合理。為此，華航昨宣布，即日起取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價。

華航過去針對5至12歲單獨旅行兒童，會以兒童票價販售，也就是成人票價75折，再收取一筆單獨旅行兒童服務費。依照不同航線、不同艙等需加收的服務費也不同，短程經濟艙加收服務費約1萬元，豪經艙加收1.2萬元、商務艙1.35萬元；長程經濟艙2.35萬元、豪經艙3.6萬元、商務艙5.65萬元。

以桃園飛東京為例，經濟艙票價為7730元，兒童票約5798元，再加上1萬元服務費，換算下來，比正常票價還高出許多；若是桃園飛洛杉磯長程航班，經濟艙約1.65萬元(約542美元)，兒童票1萬2375元，再加上2.35萬元的服務費，獨旅兒童搭一趟飛機，就高達近3萬6000元(約1100美元)，價差驚人。

華航表示，即日起取消單獨旅行兒童服務費制度，改為購買成人票價，並依流程在班機表定起飛前72小時前提出申請，未申請者可能無法搭機。

至於長榮航空針對5至12歲單獨搭機旅行兒童則皆採成人票價，家長或監護人需於航機啟航24小時之前訂位，並填寫單獨旅行兒童資料表。

星宇航空規定，5至12歲兒童單獨搭機旅行採兒童票價(成人票價75折)加收服務費，台灣往返亞洲每航段收取約1506元(約50美元)，台灣往返美國每航段收取約3012元(約99美元)，其中，商務艙及頭等艙均需滿8歲才可單獨搭乘；另若行程中遇有轉機時間逾3小時，或轉機航班並非於原機場起飛，則不提供此服務。

華航 長榮 星宇航空

上一則

新聞評論／關稅戰貢品？台幣非獨強是最強 賴政府倉皇失措

下一則

緬甸詐騙園區55人返台 近半通緝犯 也有求職被騙138萬贖回

延伸閱讀

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票
57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂…長榮、華航這些班機受影響

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂…長榮、華航這些班機受影響
華航榮獲國際航空機上服務3大獎

華航榮獲國際航空機上服務3大獎
華航機上服務全面升級 獲三項國際大獎引領航空新潮流

華航機上服務全面升級 獲三項國際大獎引領航空新潮流

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑