我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

不許食安搞黑箱 藍促公布萊豬流向 衛福部：依法放行

記者屈彥辰、賴昀岫／台北8日電
衛福部長邱泰源指萊豬依法放行。（記者林伯東／攝影）
衛福部長邱泰源指萊豬依法放行。（記者林伯東／攝影）

衛福部食藥署日前公布，來自澳洲的冷凍豬腳被檢出萊克多巴胺，一周內有3批，達70.24公噸，由於未超過0.01ppm限量標準，業者未違規，不公布產品流向。國民黨立院黨團昨要求公布流向，不允許食安搞黑箱。對此，衛福部長邱泰源不願鬆口，僅強調「依法處理」，萊豬濃度低於標準，依法規可放行。

連續3批澳洲進口豬肉被驗出含有萊劑，國民黨團副書記長王育敏質疑，為何萊豬不能追蹤流向？食藥署應先暫緩澳洲豬肉進口，進行查廠了解實質養殖過程，並恢復逐批檢驗，同時清楚標示並公告萊豬流向，民眾有知的權利，不允許食安搞黑箱。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福說，萊豬吃下去不是立即有危險，但會累積在體內，影響下一代跟國民健康的東西可以吃嗎？國民黨立委丁學忠說，衛福部對進口萊豬要用食安最高的標準，從源頭把關並清楚標示；若不標示，也不加強追蹤流向 ，影響大家對豬肉信心，接下來可能影響國內豬肉最大宗的雲林縣。

邱泰源則表示，一切按法規來處理，進口澳洲冷凍豬腳雖檢出含有萊劑，但濃度低於規定，按法規就要放行，至於後續進口業者如何處理，表示尊重，衛福部以一向維繫食安的原則，嚴守國人健康，並用科的分析做依據，也以國人飲食習慣訂標準，一切依法行政。

澳洲 國民黨

上一則

藝人見面會黃牛票不適用文創法惹怨 李遠：是否修法需評估

下一則

台灣米其林指南新增3縣市 號稱「美食沙漠」這地也入列

延伸閱讀

萊豬叩關衝擊台灣市場 豬農憂：小型養豬場恐全離牧

萊豬叩關衝擊台灣市場 豬農憂：小型養豬場恐全離牧
澳洲豬腳又2批檢出萊劑 1周3回破紀錄 食藥署：未違規

澳洲豬腳又2批檢出萊劑 1周3回破紀錄 食藥署：未違規
新聞眼／牽動大罷免成敗 綠先站穩腳步 不急著改組

新聞眼／牽動大罷免成敗 綠先站穩腳步 不急著改組
誰都能賣藥…衛福部放寬中藥商資格 藥師上凱道嗆部長下台

誰都能賣藥…衛福部放寬中藥商資格 藥師上凱道嗆部長下台

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑