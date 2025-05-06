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澳洲萊劑豬腳 食藥署：檢驗合格未超標 不會公布流向

記者廖靜清、楊惠琪／台北6日電
台灣從2021年開放萊豬進口，4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署長姜至剛6日舉行記者會說明。（記者曾吉松／攝影）
台灣從2021年開放萊豬進口，4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署長姜至剛6日舉行記者會說明。（記者曾吉松／攝影）

澳洲進口冷凍豬腳被驗出殘留微量萊劑仍引發民眾疑慮。進口商昨天發表聲明致歉，強調從未輸入含萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣，在責任釐清前，該批豬腳不會販售、分裝；衛福部食藥署長姜至剛也親上火線，強調產品合格，無需加強邊境抽驗，不會公布合格者名單也不公布流向。

針對在野黨立委質疑此為「美國萊豬輸台敲門磚」，姜至剛請大家不要多做想像，「這件事是不存在的」。外界關注對美談判能否能守住美方要求解除萊豬標示及進口限制？他說，國際談判非食藥署業務，食藥署配合政府政策。

台灣2021年開放萊豬進口，上月29日在一批22.99公噸的澳洲冷凍豬腳中檢出萊克多巴胺；這是首批驗出的進口萊豬。

進口該批肉品的品田國際農畜股份有限公司昨發聲明表示，該公司秉持嚴格遵守食品衛生安全管理法的原則，謹慎、正規經營，從事肉品進口業務以來，從未輸入任何不合格或含有萊克多巴胺成分的豬肉品進入台灣。此次來台之澳洲肉品廠商是主管機關官網合格廠商之一，雖檢驗報告顯示檢出值極低的萊克多巴胺殘留，但已對社會大眾造成疑慮與不安，公司深感自責與遺憾。

業者說，將自行多方送驗，檢驗結果會與國外供應廠商討論賠償及銷毀等後續處理事宜。業者強調，該批肉品在採購時已明確要求供應廠應提供「零檢出萊克多巴胺」產品，因此在尚未釐清與國外廠商責任歸屬前，不會對該批貨品進行任何販售、分裝或銷毀等處置行為，請社會大眾放心。

食藥署表示，邊境檢驗豬肉及豬雜碎2萬5466批，檢出萊克多巴胺一批，且該批肉品並無超標。針對外界關注是否公布名單或加強邊境抽驗力道？姜至剛表示，「合格的同學，你為什麼要盯著他。」

姜至剛強調，這批澳洲冷凍豬腳檢出0.001PPM，與標準0.01PPM差了10倍，因此放行；邊境查驗將維持一般抽批比率，即2%到10%，且據食安法，不會針對合法產品要求標示或公布流向。他說，食藥署在邊境查驗設重重關卡，提升人力並制定抽驗機制，有違規紀錄就會提高抽驗標準；人工智慧導入精準抽驗，不合格廠商一定會繼續關注並查驗，「食安優先是我到任食藥署的使命」。

邊境 澳洲 人工智慧

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