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台灣核電將歸零 張善政：產業民生走鋼索

台灣新聞組／台北30日電
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桃園市長張善政。(記者曾原信／攝影)
桃園市長張善政。(記者曾原信／攝影)

台灣即將核能歸零。桃園市長張善政表示，電力關乎國力，中央的能源政策可能阻礙AI產業穩定發展；台中市長盧秀燕質疑政府能源政策是否要這麼硬梆梆而處於風險中？和碩董事長童子賢昨呼籲政府借鏡瑞典及瑞士、日本，修改法規重新強化核能使用。

對此，行政院長卓榮泰昨表示供電仍在安全狀況，核三廠二號機除役後減少的備轉容量率約3%，但評估認為仍可維持白天10%、夜間7%備轉容量率，「在安全的狀況」，今年加入發電的電廠也足以彌補核三廠二號機除役的發電量，2032年前發電量足以支撐台灣產業及高科技、AI發展所需；屆時火力發電占比達84%，在野黨立委批評未來用電將「又髒又貴」。

張善政表示，AI發展越來越重要，電力不穩定對科技立國的國家影響非常大，智慧產業也難以實現。他說，現在不管產業還是民生都像走在缺電鋼索上，中央還不願意調整政策，產業發展卡關「只是時間問題」。

盧秀燕說，葡萄牙、西班牙、法國前天都大停電，對企業、經濟和民生造成重大影響，民進黨也許有政黨理念與執政權力，但當人民對能源感到擔心、覺得不足，且面臨關稅海嘯，國家政策是不是還要這麼硬梆梆的讓能源處在風險中？

新北市長侯友宜說，核電歸零，中央能源政策在哪？能源配比、替代能源在哪？中央一直沒說清楚，這是所有產業最擔心的事，別到夏天又備載容量不夠、缺電。

童子賢表示，瑞士和日本就修掉核電40年使用限制規定，許多先進國家已重新擁抱核能，台灣不應原地踏步。

AI 盧秀燕 張善政

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