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2025全球最便宜旅遊國台灣奪冠 美媒大讚4優點

記者胡瑞玲／台北29日電
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「nerdwallet」分析，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美分起跳。(本報資料照片)
「nerdwallet」分析，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美分起跳。(本報資料照片)

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球旅遊最便宜目的地，台灣獲選第一，獲選原因包含美國遊客前往台灣不需簽證、台灣是美食愛好者天堂、首都台北除了台北101，也可輕易造訪附近景點，另交通也便捷且實惠，其中提及，在台花不到10美元（約台幣325元）即可享用一餐，台北搭公車僅需50美分（約台幣16元）、捷運60美分（約台幣20元）。

交通部長陳世凱指出，台灣不論是旅遊品質、交通便利、景點多元性以及合理的消費皆受到各國遊客青睞，是旅遊性價比最高的國家，邀請各國遊客前來親身體驗台灣獨特的魅力。

「nerdwallet」公布2025年全球16大旅遊最便宜目的地，依序為台灣、印尼、印度、南非、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、羅馬尼亞、匈牙利、亞塞拜然、南韓、泰國、巴西、秘魯、捷克。

「nerdwallet」分析，美國遊客前往台灣不需要簽證，且在當地花不到10美元就能飽餐一頓，物價相對便宜；交通方面也便捷且實惠，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美分起跳。

「nerdwallet」表示，台灣從平價的早餐到熱鬧的夜市，不只有珍珠奶茶與鳳梨酥，還有更多值得探索的美食，是美食愛好者的天堂；首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉，而台灣的鐵路也能快速連結各地。

「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，包含達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines），及三家台灣主要航空公司長榮航空、中華航空與星宇航空。此外，從紐約甘迺迪機場等其他城市，也有長榮航空與中華航空直飛台北的航班。

交通部觀光署長周永暉表示，這個訊息對於觀光署來說具鼓舞作用，尤其近年努力在北美與歐洲市場的布局，前景樂觀；不論是團體遊或自由行的主題行程，或是與親近大自然的各項活動亮點，均顯示須持續推動，另外，低碳旅遊發展趨勢也須加速推動。

「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部...
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。(本報資料照片)

台北101 觀光 長榮

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