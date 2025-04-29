賴政府未說的真相：火力發電補核能缺口 空汙更嚴重

台灣非核進程 製表／陳儷方

根據行政院能源轉型目標，台灣2025年達成非核家園目標，屆時核能發電比重歸零，再生能源比重可達16%，言下之意，火力發電將撐起全台84%用電需求，當發電火力全開時，民眾除了荷包面臨縮水，恐怕也得付出健康代價。

從行政院規畫可發現，核電歸零後，替代能源第一順位是最貴的太陽光電及風力發電等再生能源，第二順位是次貴的天然氣 發電。根據台電最新公告，今年1、2月的再生能源購入成本每度電5.81元（台幣，下同），天然氣發電成本每度電3元，核能發電成本每度電1.87元，這種以高成本的電力來替代低成本電力的規畫，將使台電今年下半年的發電成本高於上半年。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，核3廠2號機在運轉情況下，台電今年至2月底止，加計發電購電及各種營運費用後，每度售電成本已達4.0009元，但每度平均電價為3.4413元，今年才兩個月就已虧損174億元；今年4月電價又凍漲，加上核電歸零後營運成本增加，台電虧損勢必大增。

葉宗洸說，能源政策若不調整，高價購電即無從避免，就算調漲電價也很難解決台電惡化的財務危機。

行政院的核電除役後電力代替規畫先是再生能源，接著是天然氣發電，原則是優先以無碳再生能源，替代無碳的核電，但事實似乎並非如此，近年火力發電占比的提高，間接揭示了真相。

葉宗洸指出，2024年火力發電占比升至83.16%，對照核2廠兩個機組分別是2021、2023年停止運轉，核3廠1號機2024年停機等時間點，「核電發電量減少，火力發電的發電量就會增加，原來政府規畫以再生能源發電來補足無碳電力的缺口，但就是補不了」，當再生能源進度落後，電力供應又要滿足需求時，只能增加火力發電的發電量，空汙排放問題就更嚴重。

對此台電指出，台灣電力排碳係數自2017年每度0.554公斤降至2023年0.494公斤；台電火力電廠空汙排放則大減近7成，自2017年10.9萬公噸降至去年的3.4萬公噸。