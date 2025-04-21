總裁吳永祥專訪 應對關稅戰 東陽台美擴廠 拉開贏的差距

東陽總裁吳永祥。（記者邱馨儀／攝影）

汽車零組件大廠東陽近年營運屢創新高紀錄，即使在川普 對等關稅 前夕，東陽仍再次締造單月與單季獲利新猷。東陽集團總裁吳永祥指出，東陽在台灣與美國廠的大動作擴廠下，未來每一年都要持續成長、再創新高。

吳永祥領軍下，每年投入產能與產線的整理整頓已超過20年，產品開發與流程改善是東陽拉大與競爭對手差距的重要手段。

2023年美國State Farm採用AM件後，東陽出貨量大增，吳永祥從此展開大投資計畫，設定五年四大方向的架構，吳永祥認為，無論外在因素如何變，提高東陽競爭力才是硬道理。以下是吳永祥專訪紀要：

問：川普提出的高關稅以及後來釋出汽車零組件可能被豁免，你如何看、如何因應？

答：川普的想法與做法一直在改變，像是美加墨協定造成很多廠商到加拿大與墨西哥 設廠，如今又要課稅，使得很多廠商原本的規劃也受到影響。最終還是要看川普怎麼做，無論是漲價或課稅，有太多不確定因素，對等關稅也可能對車廠設定排除條款，可以理解川普的大部分動作都是針對中國。

面對這麼多不確定因素，我們做的是「永續經營、持續成長」的長期策略思考，包括在台灣的擴大投資、提升競爭力，還有在美國德州建廠。

永續是企業的永恆課題，至今30年，東陽對於成長、擴廠的想法與動作，從來沒停過，但每一步都要穩紮穩打。以美國為例，在美國設廠困難，要盈利更不容易，東陽美國廠自成立起連虧九年才轉盈。東陽在2017年川普擔任第一任總統時，就加速美國廠擴廠、移模的腳步，以因應環境變化。

東陽美國廠近八年總計投入擴廠的資本支出達到6.8億元，今年預計要再投入3.9億元進行倉庫、模具、設備的擴增，是過去八年總計的一半以上，並持續加大擴廠力道。

如果川普真的執行高關稅，東陽和競爭的同業相比，我們的競爭力會更強，競爭距離也會拉更大。

問：東陽如何掌握AM市場變化，搶占商機？

答：我是在新冠疫情末段、即2022、2023年時，就嗅到東陽必須要進行大投資，當時State Farm的商機才剛剛在萌芽，我看這是千載難逢的機會，必須乘勝追擊。

我要求盤點競爭力後，就決定要趕快買土地擴廠，加速產品開發、開模具。

那時候東陽已經十多年沒有買地，經歷過多年的擴展與騰挪，其實已沒有可再擴展的空間，於是我們隨即訂出五年成長計畫，確立在土地、廠房設備、模具、業績四大方向加速成長。2023年底找到科工區、2024年找到七股工業區和新市產業園區的新廠。

未來我們還會繼續擴增，目標是10萬坪的土地，有足夠的土地才能承擔東陽在產能、產品、倉庫、出貨碼頭、模具等的因應業績增長而大量成長需求。

AM市場需求一直是穩定成長，在State Farm等保險公司全面採用AM外觀件帶動下，東陽的設備稼動隨之近滿載，產能產量大增，但東陽的主力產品很占空間，首要掌握住貨暢其流：生產、物流間一定要順，物流中心、倉庫、出貨碼頭也要進一步擴大，為了提供客戶一次購足。

東陽除了原本的主力產品品項之外，塑膠、鈑金、風扇、馬達以及原本沒有的產品全面進行開發，各種相關的部品也要通過品質認證，東陽塑膠、鈑金等擁有超過7500件，通過美國CAPA產品品質認證，是業界擁有認證數最多的供應商。