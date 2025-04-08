我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

台鐵漲票價6月23日上路 平均調幅26.8% 北花漲32%

記者胡瑞玲／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
交通部次長伍勝園7日宣布，台鐵今年6月23日調漲票價；圖為民眾進出台北火車站。(記者陳正興／攝影)
交通部次長伍勝園7日宣布，台鐵今年6月23日調漲票價；圖為民眾進出台北火車站。(記者陳正興／攝影)

美國對等關稅風暴來襲，台股昨暴跌2065點，交通部卻在立法院交通委員會宣布，行政院已核定台鐵票價調整案，平均漲幅26.8%，其中北高票價最高975元(台幣，下同)、北花票價583元，預計本月23日公告、6月23日實施，民眾自5月26日起，購買6月23日以後的車票將是新票價。

同一天上路的還有電子票證縮減里程政策。台鐵總經理馮輝昇表示，為解決台鐵對號座被占位或擠不上車的狀況，6月23日起，電子票證可搭乘里程，將從現行70公里，縮短至50公里範圍。另配合票價調漲，規畫6月25日公開且實施新班表。

根據費率計算，台北至板橋區間車將從15元漲至22元，自強號漲至34元；中程部分，台中至台北，自強號等對號列車票價，從375元漲至501元，台北到花蓮區間車從283元漲至375元、自強號從440元漲至583元；長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北至新左營自強號票價從824元漲到975元。

不過立委廖先翔提醒，受川普政策影響，台灣經濟短期內恐劇烈波動，台鐵此時宣布票價調漲，憂心社會觀感不佳，隨著經貿危機可能持續升溫，建議台鐵分年度、分段調整比例。

由於北花票價調漲高達32%，高於台鐵票價平均漲幅26%，花蓮縣長徐榛蔚質疑恐加重民眾負擔，呼籲應以民生經濟優先於政治考量。

立委莊瑞雄則表示，考量東部交通特殊性及台鐵票價調漲對花東的影響，建議盡快擬訂花東票價專屬優惠方案，推出返鄉、東部縣市往返優惠票價，提高跨區優惠折扣比率；推出「周末、假日同行」優惠票種等。

對此，交通部次長、台鐵代理董座伍勝園表示，調幅26.8%，客運利潤僅約0.36%，連1%都沒有，幾乎無報酬率，另也強調，新票價上路期程不會受美關稅衝擊。

台鐵表示，行政院前兩周有函示，會針對花東居民擬定彈性票價等優惠。伍勝園說，考慮針對花東「在離峰時段給予優惠」，朝折扣、彈性票價方式來處理。

至於高鐵是否也會跟著台鐵調漲？伍勝園表示，高鐵運量以及營收持續成長，目前不適合談調漲，待2年後新車進來之後，屆時成本增加，才是適合談的時機。

交通部次長伍勝園（圖左）7日宣布，台鐵今年6月23日調漲票價。(記者曾吉松／攝影...
交通部次長伍勝園（圖左）7日宣布，台鐵今年6月23日調漲票價。(記者曾吉松／攝影)

台鐵 關稅 台股

上一則

台鐵點燈紀念事故 立委憂影響行車安全 挨批諷刺

下一則

少女疑遭麥當勞主管性侵 罪證不足不起訴 死者家屬擬聲請再議

延伸閱讀

川普和石破通話後 日本在關稅談判爭取到「優先順位」

川普和石破通話後 日本在關稅談判爭取到「優先順位」
美對等關稅 是戰爭行為

美對等關稅 是戰爭行為
川普威脅對中國再加50%關稅 多家國企宣布進場護盤

川普威脅對中國再加50%關稅 多家國企宣布進場護盤
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商