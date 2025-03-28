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健保7大新制5月上路 首給付食品 納入母乳補充品

記者李青縈／台北28日電
健保署長石崇良說明今共擬會議通過項目，共有七大類項目，其中通過給付母乳添加物，為健保首次給付食品，相關措施都將在5月上路。(本報資料照片)
健保署長石崇良說明今共擬會議通過項目，共有七大類項目，其中通過給付母乳添加物，為健保首次給付食品，相關措施都將在5月上路。(本報資料照片)

衛福部健保署昨召開「健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，共通過七大項重大給付，包含預立醫療諮商補助對象擴大、居家血液透析納健保、術後復原加速康復計畫擴大、早產兒食品給付、基層護理人員加薪、急診相關調整、增加生產給付等，涉及經費超過54億元(台幣，以下同，約1.6億美元)。健保署長石崇良說，本次健保首次給付母乳添加物食品，以照顧早產兒，相關措施預計5月上路。

石崇良說，早產兒需要母乳補充品費用，雖然屬於食品，但仍給予出生1800公克內或37周以前出生的新生兒，並在住院期間給予母乳補充品，這是健保第一次給付「食品」，預估有2200名新生兒受惠，預估花費3400萬元。會議也通過預立醫療諮商補助擴大兩類對象，分別新增65歲以上重大傷病，及大家醫計畫中有多重慢性病者，預計花費1億8000萬元，預計6萬人受惠。

另去年在台北試辦術後加速康復計畫（ERAS）將擴大到全台70歲以上高齡、麻醉高風險的髖關節、膝關節置換手術病人，預計一年收案2600件，一案給予1萬8000點，預計花費5000萬元。

石崇良說，會議也決議將居家血液透析給付比照醫療院所給付，給予訪視費用1200點，視訊訪視給付420點，而基層診所前30次診察費於每人次增加24點診察費，用於改善護理人員薪資。至於醫療院所生產點數也將保障點值每點1元，且夜間、假日自然產比照緊急手術給付加三成，預計花費約4億元。

最後，急診相關給付部分，石崇良說，急診診察費將拆分為診察費跟護理費並調升一成、急診觀察床調升六成；離島急救責任醫院加成給付，一般級加一成、中度級加三成、重度級加五成；急性一般病床住院護費，依醫院層級加12%至15%等，一年共挹注42.4億元。

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