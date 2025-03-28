我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸7.9強震 泰國曼谷也劇烈搖晃 1建物塌

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

84.1公尺「大安溪倚天劍」台最高樹 等身照出動空拍機

記者李柏澔／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣70公尺以上巨木。(製表／李柏澔)
台灣70公尺以上巨木。(製表／李柏澔)

農業部林業試驗所、成大共組「找樹的人」團隊，在2023年1月於台灣中部大安溪源頭溪谷附近，發現樹高84.1公尺的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，經去年一整年的光達分析，確定大安溪倚天劍不僅是全台第一高樹，也是東亞第一高樹；林試所昨發表大安溪倚天劍等身照，高聳入天的模樣，氣勢驚人。

不過成大空間與測量學系教授王驥魁也說，目前全台65公尺以上巨木有941棵，但根據資料比對，近十年約有46棵巨木消失，消失速度比預期中還快，很可能200年後這些巨木將統統消失殆盡，但目前尚不清楚原因。

以台灣為拉丁屬名的台灣杉、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為「台灣針葉樹五木」，其中分布在中海拔霧林帶的台灣杉常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種，台灣杉在魯凱語中的意思是「撞到月亮的樹」，樹高可達90公尺。

據農業部2016年資料，台灣共9.5億棵樹木。「找樹的人」團隊，用光達技術找出全台樹高逾65公尺巨木，再鎖定可能的最高樹進行實測，發現大安溪倚天劍的存在。

林試所發表大安溪倚天劍的等身照影像，巍巍挺立，虹勁蒼鬱的模樣令人印象深刻，然而要完整拍下84.1公尺的巨木全貌，可不容易。

林試所找來澳洲攝影團隊「The Tree Project」主持人史帝夫（Steven Pearce）到台掌鏡，攝影團隊花了兩天時間，跋山又涉水，還出動空拍機，才完成這個困難的任務。史帝夫表示，很希望這樣的巨木文化在自己的家鄉塔斯馬尼亞也能擁有，很羨慕台灣。他還提到，大安溪倚天劍一個枝條就超過40公尺，與澳洲塔斯馬尼亞的樹有很大差異。

史帝夫過去曾拍攝過樓蘭台灣杉三姊妹、桃山神木的等身照，對於拍攝巨木並不陌生。

找樹的人計畫主持人徐嘉君表示，拍攝過程最大的挑戰是過河和架繩，大安溪水勢凶猛，團隊工作時間有限，沒時間等水位變低，只能鼓起勇氣過溪，爬山過程也要翻過險峻斷崖。她也說，希望透過等身照呈現巨木真實比例，尤其大安溪倚天劍位在台灣中央位置，可以說位在台灣心臟的位置，希望能讓更多國人珍視台灣森林的美好。

澳洲 農業部 空拍機

上一則

憂重回戒嚴 北一女教師區桂芝：我說統戰對岸可不可以

下一則

確保國安 卓榮泰 : 管制陸生修讀關鍵技術 學者憂心

延伸閱讀

「大安溪倚天劍」笑傲東亞 澳洲專家空拍機紀錄台灣最高樹

「大安溪倚天劍」笑傲東亞 澳洲專家空拍機紀錄台灣最高樹
習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度

習慣20分鐘內吃完一餐？專家說為何該放慢速度
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
鋁箔紙包剩菜恐食物中毒？ 專家說明原因

鋁箔紙包剩菜恐食物中毒？ 專家說明原因

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」