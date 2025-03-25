台灣公費癌篩上路15年 成人篩5癌 乳癌陽追率破9成最高

公費癌篩上路15年，去年共481.9萬人次接受子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌篩檢。(記者陳柏亨／攝影)

去年有481.9萬人次的台人接受免費成人癌症 篩檢，包括子宮頸癌、乳癌 、大腸癌、口腔癌與肺癌，每100名陽性反應個案中，85人至醫院接受檢查及治療，其中以乳癌篩檢的陽追率最高，達93.62%，口腔癌最低，陽追率僅77.4%。

台灣成人癌症免費篩檢上路15年，去年近500萬人次篩檢後，找出癌前病變及罹癌等6萬多人，因早期治療，減少不幸個案。明年起，胃癌將成為第6項公費癌篩，預估有60萬人符合免費篩檢資格。

1982年起，癌症連續42年居台灣10大死因首位，近年台灣每年5萬3000多人死於癌症，新增13萬多名癌友，不論癌症死亡人數、新增罹癌人數均逐年升高，累積每年癌症治療人數超過80萬人，為此，衛福部積極推動國家癌症防治計畫。

2024年共481.9萬人次接受5癌篩檢服務，其中以子宮頸癌篩檢人數最多，達212.7萬人，其次為大腸癌（128.3萬人）、乳癌（91.6萬人）、口腔癌（40.5萬人）與肺癌（8萬人）。

上述癌篩平均陽追率為85.4%，陽追率與存活率息息相關。國健署癌症防治組組長林莉茹以大腸癌篩檢（糞便潛血）為例，糞便潛血篩檢為陽性者若在篩檢後超過6個月以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險可達兩倍；若超過一年才做大腸鏡檢查，風險則達2.8倍。

衛福部國健署於2010年起開辦「大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌」等4癌公費篩檢，符合條件者免掛號、免收費，只需健保 卡，即可至各地健保特約醫療院所接受定期篩檢。2022年7月起，針對肺癌高風險族群提供免費「低劑量電腦斷層」（LDCT)篩檢。今年起，新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

國健署署長吳昭軍說，胃癌篩檢即將成為台灣第6項成人癌篩項目。台灣每年新增4000餘名胃癌新發生個案，2000多人死於胃癌，而早期胃癌早期診斷比率偏低，篩檢有其重要性。目前已有17個縣市參與胃癌公費篩檢試辦計畫，45至74歲民眾均可洽詢所在地衛生局，免費接受幽門螺旋桿菌檢測。

吳昭軍表示，國健署正與各醫療院所合作，建立篩檢、確診模式及流程，預計明年起正式上路，符合年齡資格者，終身一次糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，每年將投入2億元台幣(約605.5萬美元)經費。